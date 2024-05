"Hnus, je to fakt ošklivý." Dánsko jako vrchní trapič, na plný zisk se čeká 12 let

Po zápasech s Finy a Švýcary, kteří patří k favoritům mistrovství světa v Praze, nastoupí čeští hokejisté v 16:20 k utkání, z něhož se očekávají jisté tři body. Jenže proti Dánům to jde v poslední době vždy pořádně ztuha. V základní hrací době je česká reprezentace na velkém turnaji porazila naposled před dlouhými 12 lety.

"Je to hnus, je to fakt ošklivý. Nedá se na to koukat, nemá to nic." Takto glosoval výkon českého týmu proti Dánsku po dvou třetinách na MS 2021 v Rize hokejový expert České televize Milan Antoš.

Bývalý útočník, který leží po nedělní dopravní nehodě s nepříjemnými zraněními v nemocnici, tehdy použil svůj typický břitký styl, ale podle vlastních slov se setkal převážně s pozitivními ohlasy.

Trefně popsal trápení české reprezentace, jež je přitom v soubojích s Dány čím dál obvyklejší. "Dánští lvi" jsou soupeř, který Čechům svou houževnatostí a poctivou defenzivou nesedí.

V Rize ještě tým Filipa Pešána hrozící průšvih odvrátil. Kdyby s Dánskem prohrál v 60 minutách, stal by se prvním českým výběrem, který by na MS nedošel ani do čtvrtfinále.

Dominik Kubalík ve třetí třetině vyrovnal na 1:1, v kritické situaci potom podržel národní mužstvo brankář Šimon Hrubec a díky čtyřem přesným nájezdníkům se zrodila výhra 2:1 za dva body.

Střih o půl roku dále. V únoru 2022 na začátku olympiády v Pekingu už historicky první porážka s Dány za nula bodů skutečně přišla. Češi sice soupeře přestříleli 40 ku 17, ale padli 1:2 a zadělali si na problémy.

"S tak urputným soupeřem není příjemné dotahovat ztrátu," komentoval obránce Jakub Jeřábek. "Hráli obětavě, mají v obraně velké chlapy. Pak jim stačilo, že mlátili puky po plexisklech," bědoval kouč Pešán.

Za šest dní vymetli Čechy z osmifinále turnaje pod pěti kruhy Švýcaři.

Ale zpět k Dánům. Historie vzájemných soubojů Čechů s nimi se začala psát poměrně pozdě, na světovém šampionátu 2008 v Kanadě. Česká televize tehdy v úvodním zápase celého turnaje ani nestihla naladit přenos a Češi už prohrávali.

Po 31 sekundách se trefil Stefan Lassen. "Dánové od začátku lítali, to nás trochu překvapilo," zmiňoval útočník Radim Vrbata. Ten měl nakonec s bilancí 2+2 velkou zásluhu na obratu a vítězství 5:2.

V dalších letech potkali Češi soupeře z Jutského poloostrova ve skupině na MS 2009, 2011 a 2012. V těchto střetnutích ani jednou neinkasovali, zapsali výsledky 5:0, 6:0 a 2:0.

Od té doby už ale žádné pohodové výhry. MS 2013 - 2:1 po nájezdech. MS 2014 - 3:4 po nájezdech. MS 2016 - 1:2 po nájezdech, zde byli Dánové jediným týmem, který ve skupině zdolal soubor Vladimíra Vůjtka.

K tomu již zmiňované duely v Rize (2:1 po nájezdech) a Pekingu (1:2).

V Praze nemají Dánové žádného ze svých pěti zástupců z NHL, navíc po úvodním vítězství s Rakušany podlehli Kanadě a pak v důležitém zápase klopýtli i s Nory. Záchranu ještě nemají v kapse, a tak pro ně může být každý bod klíčový.

Utkání Česka s Dánskem začíná v 16:20 a můžete ho sledovat také prostřednictvím on-line přenosu na webu Aktuálně.cz.