České stěhování v NHL. Brankář Vaněček jde ze San Jose na Floridu

Hokejový brankář Vítek Vaněček se v NHL stěhuje ze San Jose na Floridu do týmu úřadujících vítězů Stanleyova poháru. Panthers českého gólmana získali před páteční uzávěrkou přestupů výměnou za útočníka Patricka Gilese. Informovala o tom zámořská média.

V týmu Panthers, kde už působí český útočník Tomáš Nosek, by měl Vaněček plnit roli dvojky za Sergejem Bobrovským. Vedení klubu minulý týden vyměnilo dosavadní dvojku Spencera Knighta do Chicaga a na lavičku povolalo veterána Chrise Driedgera, který v NHL nechytal od sezony 2021/22.

Vaněčkovo stěhování se v NHL očekávalo poté, co v noci na dnešek v utkání na ledě Buffala zůstal pouze na střídačce.

Trenér Ryan Warsofsky konstatoval, že se tak rozhodl s ohledem na jeho možnou výměnu. Spekulacím nahrával i fakt, že mu po sezoně končí tříletá smlouva na celkem 10,2 milionu dolarů a zkraje července se může stát nechráněným volným hráčem.

Současný kontrakt podepsal devětadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu v létě 2022 ještě s New Jersey, odkud byl před rokem do týmu Sharks vyměněn.

Se San Jose, které je nejhorším celkem soutěže, neprožívá povedený ročník. Zasáhl do 18 zápasů a vychytal jen tři výhry, v průměru obdržel 3,88 gólu na zápas a má úspěšnost zákroků 88,2 procenta.

Celkem nastoupil Vaněček v základní části NHL, do níž si ho vybral během draftu 2014 ze 39. místa Washington, do 181 utkání, má průměr 2,82 inkasované branky na zápas při úspěšnosti 90,3 procenta a devětkrát dokázal udržet čisté konto. V play off zasáhl do deseti bitev s průměrem 4,52 a úspěšností 83,4.