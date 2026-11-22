Hokejisté Českých Budějovic zvítězili ve 21. kole extraligy v Brně 4:2 a připsali si třetí výhru z posledních čtyř utkání. Výrazně se na ní podílel dánský reprezentant Nick Olesen, který zaznamenal hattrick a se 13 trefami se vyhoupl do čela tabulky střelců. Pardubice porazily pražskou Spartu 3:1, Dynamo skórovalo v každé třetině a vedlo už 3:0, manko na vedoucí Třinec snížilo na šest bodů.
Kometa nenavázala na páteční výhru z Mladé Boleslavi a prohrála třetí utkání z posledních čtyř.
Hned z první akce zahrozil Olesen a Brňany zachránil od inkasovaného gólu pozorný Stezka. Jihočeši ale svůj lepší pohyb i kombinaci ve vedoucí trefu nakonec proměnili. McCormack našel na levém křídle Bella a kanadský útočník z nenápadné akce vymetl horní roh domácí branky.
Kometa se po mdlém úvodu zvedla a vytvořila si převahu. Do střeleckých příležitostí se dostali Flek a Hynek Zohorna, ale tradičně plnou halu rozjásal až Kollár, který z pravého křídla přesnou střelou překonal Maříka, jenž dostal v brance Jihočechů přednost před Kloučkem.
Do konce první třetiny mohly oba týmy strhnout vedení na svoji stranu, nicméně ani Zbořil u domácích, ani Ordoš u hostí na své protějšky mezi tyčemi nevyzráli.
I ve druhém dějství hýřily oba týmy útočnou aktivitou, za Kometu byli blízko gólu Brabenec a Pospíšil, ale radovali se nakonec hosté. Ve 26. minutě našel po kombinaci Štencel u tyče Stezkovy branky volného Olesena, dánský kanonýr už měl snadný úkol a zasunul puk do sítě. Pro Štencela to byla 200. asistence v nejvyšší soutěži.
Kometa pak nevyužitou přesilovkou potvrdila, že v této činnosti je statisticky nejhorší v extralize. Krátce po vypršení českobudějovického trestu se navíc zblízka prosadil opět Olesen, když dorazil do brněnské branky svoji vlastní střelu.
Jihočeši byli v jinak vyrovnaném průběhu zápasu efektivnější a z hlediska šancí vytěžili ze svých střel maximum. Blízko kontaktní brance byla zkušená domácí dvojice Flek, Pospíšil, jenže Maříka ani jeden z nich nepřekonal.
V úvodu třetí třetiny přežila Kometa půlminutové dvojnásobné oslabení, což pro ni byla psychická vzpruha. Velmi brzy ji přetavil v kontaktní gól finský střelec Ilomäki. Brňané zvýšili útočné úsilí. Jenže v pohodě hrající Olesen zkompletoval hattrick přesnou střelou z úhlu. Brňanům pak nepomohla ani power play, s Jihočechy prohráli i podruhé v sezoně.
21. kolo hokejové extraligy:
HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 14. Kollár (Flek), 49. Ilomäki (Gulaši, A. Zbořil) - 7. Bell (McCormack), 26. N. Olesen (Štencel, J. Koláček), 30. N. Olesen, 55. N. Olesen (Bulíř, Lantoši). Rozhodčí: Vrba, Schenel - Augusta, Rampír. Vyloučení 4:3. Bez využití. Diváci: 7048.
Brno: Stezka - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, F. Král, Gulaši, Nedomlel, Zubíček, Beroun - Flek, Kollár, K. Pospíšil - A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna - Kunc, Brabenec, Cingel - Vondráček, T. Zohorna, Kusko. Trenér: Zábranský st.
České Budějovice: Mařík - Kundrátek, Štencel, McCormack, Nordsäter, V. Nedorost, Vráblík, Kachyňa - Lantoši, Bulíř, N. Olesen - Ahl, Bell, Pour - M. Hejduk, Zachar, Ordoš - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - od 21. navíc Drančák. Trenér: Róbert Petrovický.
HC Škoda Plzeň - BYD Energie Karlovy Vary 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 26. Robertson (Lalancette, Schleiss), 65. L. Strnad (Lalancette, Robertson) - 33. Černoch (Eronen, Egle). Rozhodčí: Pražák, Zeliska - Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 5095.
Plzeň: N. Malík - Robertson, Rubins, J. Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Malák - D. Simon, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Žemlička, Teplý - M. Petman, V. Petman, Schleiss - Titlbach, Jakub Lev, I. Sedláček. Trenér: Veber.
Karlovy Vary: D. Král - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Josef Myšák, Eronen, Winberg - O. Beránek, Jiskra, Minárik - Bambula, Jones, Šťastný - Egle, Černoch, P. Tomek - Koffer, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.
HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 11. J. Zbořil, 14. T. Pavelka (Cienciala, Abdul), 30. Nellis (Š. Stránský, Kalus), 33. T. Pavelka (Š. Stránský, Hrachovina) - 47. Pilař (P. Moravec, L. Král). Rozhodčí: Stano (SR), Šír - Blažek, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3595.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Leahy, Brůna - Š. Stránský, Nellis, M. Kalus - Lacka, Hrivík, Abdul - Šebesta, Hladonik, Cienciala - Bernovský, J. Šír, Macias - od 41. navíc Petr. Trenér: Y. Treille.
Hradec Králové: Škorvánek (33. Novotný) - Melancon, Kalina, Vála, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Mudrák, D. Sýkora - Radil, Miškář, R. Kousal - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Pavlík - Nenonen, Čacho, Kohout - L. Král, P. Moravec, Pilař. Trenér: T. Martinec.
Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 30. R. Šimek (Filippi), 33. Rychlovský (T. Galvas, Filippi), 34. Lenc (Sandberg, Filippi), 35. M. Ivan (Ahac, A. Musil), 59. Lenc (Ahac, Zile) - 4. Jandric (F. Pavlík, Gavars), 40. Fořt (Skalický, Zámorský). Rozhodčí: Barek, Jaroš - J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Diváci: 6097.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, D. Zeman, Zile, M. Ivan, Ahac, Kachlíř - Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský - Sandberg, Filippi, Lenc - J. Pytlík, A. Musil, Petrovský - J. Pérez, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Mladá Boleslav: Furch (35. Mokry) - Zámorský, David Moravec, Š. Kubíček, Jánošík, F. Pavlík, Budík, A. Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - Buchtele, Fořt, R. Koblížek - Zvagulis, Rekonen, Chalupa - Jandric, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.
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