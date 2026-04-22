Česká osmnáctka šokovala Američany. Na úvod šampionátu je porazila v prodloužení

Čeští hokejisté do 18 let porazili na úvod mistrovství světa v Bratislavě tým USA 3:2 v prodloužení. V čase 64:48 dokonal obrat z 1:2 Dominik Řípa.

Češi se radují z gólu v zápase s USA na MS do 18 let
Mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku:

Skupina B (Bratislava):

Česko - USA 3:2 v prodloužení (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Hartl (Klaus, Kamas), 44. Hora (Huk, Tománek), 65. Řípa - 28. Zajic (Rogowski, Meyer), 29. Cullen (Berchild). Rozhodčí: Sternat (Rak.), Ingalls - Knox (oba Kan.), Englisch (Něm.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2200.

Sestava Česka: Sklenička - Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml, Michálek, Byrtus, Hora - Tomek, Huk, Tománek - Hartl, Šichtař, Katolický - Řípa, Řehák, Klaus - Sedláček, Trefný, Šebesta. Trenér: Tomajko.

Turisté fotili pyramidu, pak uslyšeli střelbu. Mexiko zasáhl krvavý útok

Střelba v areálu starověkého Teotihuacánu si v pondělí vyžádala jednu oběť a 13 zraněných. Útočník pálil z vrcholu pyramidy mezi turisty, podle vyšetřovatelů se mohl inspirovat masakrem na americké střední škole Columbine. Incident přichází jen týdny před fotbalovým šampionátem v nedalekém Mexico City a vyvolává obavy o bezpečnost i dopady na turismus.

