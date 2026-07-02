Česká kolonie v Bostonu bobtná, Bruins angažovali i brankáře Pateru

Hokejový brankář Jiří Patera podepsal v NHL z pozice nechráněného volného hráče roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem na 850 tisíc dolarů. Bruins o dohodě se sedmadvacetiletým pražským rodákem informovali na klubovém webu.
Patera se v minulé sezoně dočkal jediného startu v NHL, v níž se předtím naposledy objevil koncem března 2024. Na další šanci čekal rok a půl.
Florida mu ale v polovině listopadu nasázela ze 40 střel sedm gólů a vyhrála 8:5. Ačkoliv byl Vancouver nejhorším klubem soutěže a dlouhodobě bez šance postoupit do play off, Patera už další příležitost nedostal.
Na farmě v AHL za Abbotsford odchytal 30 utkání, měl průměr 2,63 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91 procent. Zkraje května pak debutoval v dresu české reprezentace, nominaci na světový šampionát do Švýcarska si však nevybojoval.
Celkem nastoupil Patera, jehož si při draftu v roce 2017 ze 161. místa vybral tým Vegas, do devíti utkání základní části NHL a vychytal tři výhry. V průměru obdržel 4,01 gólu na utkání při úspěšnosti zásahů 89,2 procenta.
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