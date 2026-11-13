Česká jízda Turnajem mistryň. Nosková ovládla skupinu, v semifinále je i Siniaková

Linda Nosková nevyužila na Turnaji mistryň proti Američance Jessice Pegulaové mečbol, prohrála 6:7, 6:4, 5:7, přesto ale postoupila do semifinále z první příčky skupiny 1. V nejlepší čtyřce mezi deblovými páry jsou i Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, v rozhodujícím utkání o druhé místo ve skupině 2 jim americko-španělská dvojice Melicharová-Martinezová, Bucsaová vzdal-
Nosková se v boji o finále utká v sobotu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, nebo Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.
Jednadvacetiletá Nosková, která plní roli nasazené osmičky, nenavázala v Indian Wells na předchozí triumfy nad Coco Gauffovou a Martou Kosťukovou. Duel s Pegulaovou ztratila po dvou hodinách a 45 minutách. S Američankou prohrála druhý z pěti vzájemných zápasů, zaznamenala dnes i 15 dvojchyb.
O jedenáct let starší Pegulaová si naopak díky triumfu zajistila druhé postupové místo na úkor krajanky Gauffové. Té nepomohlo ani předchozí vítězství nad Kosťukovou 6:4, 7:5. Pegulaová trefila proti Noskové 16 es a v semifinále se utká s Ruskou Mirrou Andrejevovou.
Nosková doháněla v prvním setu dvakrát manko brejku, v obou případech se jí ale podařilo vývoj srovnat. Pegulaové nedovolila dopodávat sadu ani za stavu 3:5 a vynutila si zkrácenou hru. V ní však česká tenistka neuspěla, od stavu 2:2 prohrála zbývajících pět výměn a set ztratila.
Také ve druhé sadě mazala Nosková ztrátu. Přestože ve třetí hře odvrátila tři brejkboly, Pegulaová ji o chvíli později znovu "brejkla" a získala vedení 3:2. Nosková však hned srovnala a udeřila v koncovce. Za stavu 5:4 si vypracovala na příjmu setbol a ten využila.
Noskové navíc vyšel i úvod třetí sady a po brzkém brejku vedla 2:0. Pegulaová ale ihned kontrovala a vrátila se do hry. Za stavu 5:4 měla Nosková na příjmu mečbol, při následné výměně ale poslala míček do autu. Pegulaová srovnala, později v 11. hře naopak Noskovou "brejkla" a duel poté dopodávala k vítězství.
Siniaková jde za druhým titulem
Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou živí v Indian Wells naději na první společný triumf z Turnaje mistryň. Vítězky letošního Roland Garros a US Open postoupily do semifinále s bilancí 2:1. Předtím uspěly i proti australsko-nizozemské dvojici Ellen Perezová, Demi Schuursová (7:6, 6:3). Prohrály jen v úvodu turnaje s italským párem Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10).
Deblová světová jednička Siniaková usiluje o druhý titul z Turnaje mistryň v kariéře. Prestižní soutěž zatím vyhrála jen v roce 2021 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. S Townsendovou byla nejdál předloni ve finále, minulý rok dohrála česko-americká dvojice v semifinále.
Siniaková s Townsendovou měly od začátku klíčový duel s Melicharovou-Martinezovou a Bucsaovou pod kontrolou. V prvním setu vedly brzy 5:0 a sadu později dotáhly na příjmu čistou hrou.
Ve druhém setu získaly turnajové dvojky brejk ve čtvrté hře a utekly později do vedení 4:1. Soupeřky sice snížily na 4:2, při dobíhání úderu u sítě však Melicharová-Martinezová podklouzla, poranila si levé koleno a musela po krátkém ošetření vzdát.
"Tohle není nikdy způsob, jakým chcete postoupit. Doufám, že Nicole bude v pořádku na Billie Jean King Cup. Milujeme náš sport a soutěžení, ale hlavní je být zdravotně fit. Přejeme jí, aby se dala brzy do kupy," řekla v rozhovoru na kurtu Townsendová.
Skupinu ovládly Erraniová s Paolinovou, které nezaváhaly ani v závěrečném utkání proti Perezové a Schuursové. Nasazené osmičky porazily australsko-nizozemskou dvojici 6:3, 6:4.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Zaútočili jsme na americký radarový systém a zničili ho, oznámil Írán
Íránské revoluční gardy v pátek oznámily, že jejich jednotky zaútočily na americký radarový systém včasného varování v Bahrajnu a zničily ho. Bahrajn ani Spojené státy se k tvrzení zatím nevyjádřily a útok nepotvrdily.
Nenechte si ujít: Oceňovaný dokument Bez konce či krimikomedie o loupežích na streamu
Dokumentární novinka o otci, který nepřestává hledat svého syna, akční komedie o bankovních lupičích v rolích internetových hvězd, koncert švédského písničkáře s podmanivým hlasem, celosvětově oblíbený muzikál v Ostravě nebo výstava šelakem vonících nočních výjevů od české malířky Kláry Hartlové.
Severokorejští hackeři ukradli kryptoměny za miliardy. Pomáhala jim umělá inteligence
Severokorejští hackeři podporovaní státem ukradli za posledních 18 měsíců kryptoměny v hodnotě více než 400 milionů dolarů (8,7 miliardy Kč), přičemž zneužili tajně pořízené záznamy z webkamer. V noci na pátek to prohlásil americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
Exekuce závodiště v Mostě? Spor o hluk opět řešil soud, autodrom nepotěšil ani nyní
Je to už více než rok a půl, co česká justice rozhodla ve sporu mezi Autodromem Most a manželi žijícími v jeho blízkosti. Soudy daly za pravdu páru, který jako jeden z řady lidí dlouhé roky upozorňuje na údajně nezvladatelný hluk vycházející ze závodiště. Ovšem okruh stále stanovené decibely nedodržuje. I proto manželé autodrom poslali do exekuce. V té zůstává i po dalším soudním jednání.
ŽIVĚ Evropské země se připojí k dalšímu jednání o Ukrajině, řekl Witkoff
Evropské země se připojí k dalšímu jednání o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině, řekl ve čtvrtek podle agentury Interfax americký zmocněnec Steve Witkoff po schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dodal, že to považuje za velmi důležitou událost.