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Sport

Česká jízda Turnajem mistryň. Nosková ovládla skupinu, v semifinále je i Siniaková

ČTK
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Linda Nosková nevyužila na Turnaji mistryň proti Američance Jessice Pegulaové mečbol, prohrála 6:7, 6:4, 5:7, přesto ale postoupila do semifinále z první příčky skupiny 1. V nejlepší čtyřce mezi deblovými páry jsou i Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, v rozhodujícím utkání o druhé místo ve skupině 2 jim americko-španělská dvojice Melicharová-Martinezová, Bucsaová vzdal-

WTA Finals Indian Wells
Linda Nosková po zápase s PegulaovouFoto: REUTERS – DANIEL COLE
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Nosková se v boji o finále utká v sobotu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, nebo Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Jednadvacetiletá Nosková, která plní roli nasazené osmičky, nenavázala v Indian Wells na předchozí triumfy nad Coco Gauffovou a Martou Kosťukovou. Duel s Pegulaovou ztratila po dvou hodinách a 45 minutách. S Američankou prohrála druhý z pěti vzájemných zápasů, zaznamenala dnes i 15 dvojchyb.

O jedenáct let starší Pegulaová si naopak díky triumfu zajistila druhé postupové místo na úkor krajanky Gauffové. Té nepomohlo ani předchozí vítězství nad Kosťukovou 6:4, 7:5. Pegulaová trefila proti Noskové 16 es a v semifinále se utká s Ruskou Mirrou Andrejevovou.

Nosková doháněla v prvním setu dvakrát manko brejku, v obou případech se jí ale podařilo vývoj srovnat. Pegulaové nedovolila dopodávat sadu ani za stavu 3:5 a vynutila si zkrácenou hru. V ní však česká tenistka neuspěla, od stavu 2:2 prohrála zbývajících pět výměn a set ztratila.

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Také ve druhé sadě mazala Nosková ztrátu. Přestože ve třetí hře odvrátila tři brejkboly, Pegulaová ji o chvíli později znovu "brejkla" a získala vedení 3:2. Nosková však hned srovnala a udeřila v koncovce. Za stavu 5:4 si vypracovala na příjmu setbol a ten využila.

Noskové navíc vyšel i úvod třetí sady a po brzkém brejku vedla 2:0. Pegulaová ale ihned kontrovala a vrátila se do hry. Za stavu 5:4 měla Nosková na příjmu mečbol, při následné výměně ale poslala míček do autu. Pegulaová srovnala, později v 11. hře naopak Noskovou "brejkla" a duel poté dopodávala k vítězství.

Siniaková jde za druhým titulem

Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou živí v Indian Wells naději na první společný triumf z Turnaje mistryň. Vítězky letošního Roland Garros a US Open postoupily do semifinále s bilancí 2:1. Předtím uspěly i proti australsko-nizozemské dvojici Ellen Perezová, Demi Schuursová (7:6, 6:3). Prohrály jen v úvodu turnaje s italským párem Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová (6:4, 1:6, 8:10).

Deblová světová jednička Siniaková usiluje o druhý titul z Turnaje mistryň v kariéře. Prestižní soutěž zatím vyhrála jen v roce 2021 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. S Townsendovou byla nejdál předloni ve finále, minulý rok dohrála česko-americká dvojice v semifinále.

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Siniaková s Townsendovou měly od začátku klíčový duel s Melicharovou-Martinezovou a Bucsaovou pod kontrolou. V prvním setu vedly brzy 5:0 a sadu později dotáhly na příjmu čistou hrou.

Ve druhém setu získaly turnajové dvojky brejk ve čtvrté hře a utekly později do vedení 4:1. Soupeřky sice snížily na 4:2, při dobíhání úderu u sítě však Melicharová-Martinezová podklouzla, poranila si levé koleno a musela po krátkém ošetření vzdát.

"Tohle není nikdy způsob, jakým chcete postoupit. Doufám, že Nicole bude v pořádku na Billie Jean King Cup. Milujeme náš sport a soutěžení, ale hlavní je být zdravotně fit. Přejeme jí, aby se dala brzy do kupy," řekla v rozhovoru na kurtu Townsendová.

Skupinu ovládly Erraniová s Paolinovou, které nezaváhaly ani v závěrečném utkání proti Perezové a Schuursové. Nasazené osmičky porazily australsko-nizozemskou dvojici 6:3, 6:4.

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