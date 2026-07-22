Česká jízda se přenesla do Prahy. Bouzková, Valentová i Šalková jsou ve čtvrtfinále

Tenistky Marie Bouzková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaji WTA v Praze do čtvrtfinále. Obhájkyně titulu a nasazená jednička Bouzková porazila na Štvanici Američanku Carol Youngsuh Leeovou 7:5, 6:4. Příště se utká s Valentovou, která zdolala Australanku Mayu Jointovou 1:6, 6:0, 6:3. Šalková deklasovala Francouzku Océane Dodinovou 6:1, 6:1.
Čerstvě osmadvacetiletá Bouzková v prvním setu se soupeřkou z druhé stovky žebříčku Leeovou prohrávala 3:5, pak ale čtyřmi gamy za sebou skóre otočila. Ve druhé sadě 21. hráčka světa jako první ztratila podání, ale hned srovnala a v koncovce rozhodla brejkem na 6:4.
"Nebylo to ani tak trápení jako spíš o tom najít správný rytmus a balanc. Dobře útočit a potom být zase občas solidní. Cítila jsem, že toho (soupeřka) hodně vrátila. Občas jsem tlačila moc, občas zase málo, takže to bylo o tom, najít ten správný přístup k utkání. Jsem ráda, že mi to vyšlo hlavně v koncovkách, a že jsem se tam našla," řekla novinářům Bouzková.
V dalším kole narazí na Valentovou, s níž si zopakuje v Praze loňské semifinále. Devatenáctiletá Valentová otočila duel se 77. hráčkou světa Jointovou, která v předchozím kole vyřadila jinou Češku Lauru Samson.
O první set přišla Valentová za 41 minut, když v něm uhrála jen jediný game. Ve druhé sadě se už ale česká tenistka zlepšila a nadělila soupeřce "kanára". Zápas rozhodla díky brejku v osmé hře třetího setu, kdy získala vedení 5:3 a utkání poté dopodávala.
"Byl to hodně těžký zápas. Soupeřka hrála v prvním setu neskutečně dobře, takže jsem jen doufala, že je to tenis a že se vše může otočit jedním míčem," uvedla Valentová. "Věřila jsem, že se to změní, protože kdyby takhle hrála celý zápas, tak bych jí jen podala ruku a pogratulovala, že byla lepší. Pak jsem také změnila pár věcí a myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Dál jsem bojovala o každý míč a věřila, že se to otočí," podotkla.
Dvaadvacetiletá Šalková se zdržela na kurtu jen 49 minut. Dodinové, která vyřadila v úvodním kole českou tenistku Alisu Okťabrevu, povolila jen dva gamy. Šestkrát jí prolomila servis a zahrála také šest es. Dodinová doplatila i na deset dvojchyb.
"Asi jsem tak rychlý zápas nečekala. Věděla jsem, že tam nebudeme tři hodiny, ale spíše jsem si myslela, že to bude tak do hodiny dvacet. Určitě ne, že to bude pod hodinu," řekla Šalková. "Od začátku to ale bylo rychlé. Moc pauz jsme neměly, dohrál se míč a hned jsme šly hrát dál. Takhle to ani nemohlo být moc dlouhé," prohlásila.
Šalková měla od začátku zápas pod kontrolou. V prvním setu vedla 4:0, v závěru proměnila třetí setbol. Ve druhé sadě sice česká tenistka ztratila první game, pak ale získala šest her v řadě a využila třetí mečbol. V dalším kole narazí na Barboru Krejčíkovou, nebo Lucii Havlíčkovou.
Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Bouzková (1-ČR) - Leeová (USA) 7:5, 6:4, Snigurová (8-Ukr.) - Aksuová (Tur.) 6:3, 6:2, Valentová (5-ČR) - Jointová (Austr.) 1:6, 6:0, 6:3, Šalková (ČR) - Dodinová (Fr.) 6:1, 6:1.
Čtyřhra - 1. kolo:
Čchan Chao-čching, Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.) - Žoldáková, Krejčová (ČR) 3:6, 6:3, 10:7, Havlíčková, Samson (ČR) - Čchiou Jü Jie, Lee Ja-hsin (Čína/Tchaj-wan) 7:5, 6:3.
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