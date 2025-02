Češi za hrdiny, na Norku po štafetě útočí hejtři. Vypněte si sítě, radí expert

Pro svět biatlonu bylo středeční české stříbro na šampionátu v Lenzerheide jako zjevení. Medaili českého smíšeného kvarteta nikdo nečekal. Naopak smutnou hrdinkou závodu byla Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová, na kterou se sesypala kritika i výhrůžky fanoušků.

Že se na středečních stupních vítězů objeví suverénní Francie nebo Německo, to ještě tolik expertů nepřekvapilo.

Stříbro českého týmu ale při absenci hlavní hvězdy Markéty Davidové už senzační bylo a všímala si ho i zahraniční média.

"Češi předvedli skvělý závod a dojeli pro nečekané stříbro," napsal například Nordic Mag.

Jenže pokud jedna čtveřice takto zazářila, musela minimálně jedna také nečekaně selhat. A to bylo Norsko.

Zatímco Jessica Jislová pro české barvy odstartovala skvěle, Tandrevoldová zažila střelbu hrůzy.

Po každé musela na trestné kolo a tím hned na úvodním úseku nechala konkurenci odjet.

"Vůbec jsem to nechápala. Na ležce jsem dvakrát minula stejný terč. Normálně vypálíte ránu a už víte, že to bylo vedle. Ale tady jsem to musela kontrolovat, protože jsem z výstřelu měla dobrý pocit," kroutila hlavou v rozhovoru pro norskou televizi NRK.

Sama byla z výsledku zdrcená, a i když pak zbytek týmu dělal, co mohl, stačilo to jen na čtvrté místo.

Větší šok na ni ale zažila v cíli, když se podívala na telefon. Čekala tam na ni celá řada zpráv od naštvaných fanoušků a některé byly opravdu nepříjemné.

"Přeji ti všechno zlo světa, ty hnusná, špinavá dě*ko," stálo v jednom ze vzkazů, který jí přistál na Instagramu.

Norka se o tuto zkušenost podělila s novináři, kteří o tom pak při rozhovorech mluvili i s ostatními závodníky.

"Kdo má tohle zapotřebí? Vždyť už tak je to pro ni těžké. Viděl jsem, že měla náročný den, a to se v biatlonu může stát," prohlásil například francouzský reprezentant Eric Perrot.

Podobně to viděl v norské televizi i biatlonový expert Ola Lunde. "Jediné, co můžete udělat, je po dobu šampionátu úplně vypnout sociální sítě, ať na tohle neplýtváte energií," prohlásil.

Už v pátek je ale na programu mistrovství světa sprint žen na 7,5 kilometru. V sobotu stejná disciplína čeká muže a v neděli budou k vidění obě stíhačky.