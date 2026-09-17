Češi vytvořili férové podmínky, uznali Američané. Shelton popsal, proč přijel

S velkým odhodláním, ale také respektem se chystají američtí tenisté na duel druhého kola Davisova poháru proti Česku. K týmu kapitána Boba Bryana se dnes připojil i čerstvý finalista US Open Ben Shelton, který uvedl, že je navzdory náročnému programu z posledních dní stoprocentně připravený.
„Utkání proti Česku je těžkou výzvou, ale zároveň příležitostí. Těšíme se na to, že dostaneme další šanci se s nimi utkat,“ řekl Bryan, jehož tým vloni ve stejné fázi s Čechy prohrál v Delray Beach 2:3 na zápasy.
„Přáli bychom si, aby tohle utkání bylo semifinále nebo finále Davis Cupu, ale je to už osmifinále. Je to překážka, kterou musíme překonat, abychom dosáhli našich cílů,“ uvedl.
K americké výpravě se dnes ráno připojil také čtvrtý hráč světa Shelton, který ještě v neděli hrál finále US Open v New Yorku. Prohrál v něm s Němcem Alexanderem Zverevem.
„Velmi obdivuji a oceňuji jeho oddanost Davis Cupu, protože spousta hráčů v jeho pozici by si pravděpodobně našla omluvu, proč nepřijet. To ale vypovídá hodně o Benovi a jeho charakteru. Myslím, že dává skvělý příklad mladší generaci v tom, co znamená hrát Davis Cup a hrát za svou zemi,“ uvedl.
Třiadvacetiletý Shelton dorazil na tiskovou konferenci pár hodin po příletu do Prahy a působil odhodlaně.
„Cítím se na sto procent a jsem připravený nastoupit. Jsem rád, že se mohu vézt na vlně a hned pokračovat v hraní. Pro mě je to důležité i proto, že vloni jsem si proti Česku kvůli zranění nezahrál, takže tohle utkání bych si teď nenechal za nic na světě ujít,“ uvedl Shelton.
Věří, že mu výsledky z posledních týdnů, kdy vedle postupu finále US Open vyhrál i titul v Montrealu, dodají sebedůvěru.
„Hrál jsem dobře a jsem spokojený s tím, co jsem během té americké šňůry předvedl. Tady jsou samozřejmě jiné podmínky a nikdo vám nedá nic zadarmo. Češi do toho půjdou naplno a musíme být v v pátek a sobotu připravení. Já už jsem tu stránku otočil a soustředím se plně na přítomnost. Hrajeme na jiném povrchu, s jinými míči a v jiných podmínkách,“ prohlásil Shelton.
Singlovou dvojkou by měl být Learner Tien. Třináctý hráč světa by se mohl po krátké době opět utkat s Jakubem Menšíkem, kterého porazil před necelými dvěma týdny ve 3. kole US Open. „Hráli jsme spolu už dvakrát a pokaždé to byla bitva. Myslím, že oba zápasy šly do pátého setu. Hráli jsme před pár týdny a popravdě jsem ten zápas mohl klidně prohrát. Tady to každopádně bude jiná atmosféra. Bude to mnohem těžší, ale těším se na to,“ uvedl Tien.
Američané se také snažili zvyknout si na podmínky v O2 areně, kterou Češi upřednostnili, i když to znamenalo zavrhnout variantu s antukou, kterou by hostům více otrávili život. Takhle povrch Bryanově partě sedí.
„Je to krásná aréna a vím, že tu bude skvělá atmosféra. Pravděpodobně tu bude dost hluk. Co se týče rychlosti kurtu, není to moc odlišné od US Open. Je to velmi férové, i míčky jsou dobré. Našim hráčům tyto podmínky fakt vyhovují. Myslím, že to bude přát skvělému tenisu,“ podotkl Bryan.
Osmačtyřicetiletý kapitán má vedle Sheltona a Tiena v týmu také Martina Damma, Christiana Harrisona a Austina Krajicka. Celkem čtyři z nich hrají levou rukou.
„Hrát proti levákovi není nikdy snadné. Já sám jsem levák, takže nás je vlastně pět,“ uvedl s úsměvem Bryan. „Máme také v týmu dobré servismany a myslím, že podmínky v hale můžou hráčům s dobrým podáním vyhovovat,“ řekl Bryan.
Vítěz duelu postoupí do finálového turnaje, který se odehraje v listopadu v Boloni.
„K Česku máme velký respekt. Víme, co umí. (Tomáš) Berdych je skvělý kapitán, ale my našim klukům a týmu také věříme. Máme v sestavě několik nových hráčů. A tím, že máme čtyři leváky, přináší to hodně kreativity. Moc se na utkání těšíme a svému týmu věříme,“ doplnil Bryan.
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