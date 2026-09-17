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Sport

Repete bez opilého otrapy. Domácí prostředí bude nyní zbraní Čechů v utkání s USA

ČTK
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Tenisté Jakub Menšík a Jiří Lehečka vyhlížejí v pátečních úvodních zápasech druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA velké výzvy. Česká jednička Menšík se pokusí v O2 areně oplatit Learneru Tienovi vyřazení z 3. kola na nedávném US Open, Lehečka očekává v utkání s Benem Sheltonem stejně silného soupeře jako z nedávného finále newyorského grandslamu.

U.S. Open
Jakub Menšík si dá proti Learneru Tienovi repete.Foto: REUTERS – Jerry Lai
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„Los byl trochu očekávaný. Je to fajn, že mohu kluky snad dobře nakopnout,“ řekl Menšík, který utkáním s třináctým hráčem světa Tienem v pátek odstartuje hrací program. Před necelými dvěma týdny prohrál se stejným soupeřem ve Flushing Meadows 3:6, 6:1, 7:6, 3:6, 4:6.

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„Situace bude trochu jiná než před pár dny, kdy jsem s Learnerem hrál v Americe a on měl podporu diváků. Troufám si říct, že teď ta výhoda bude na naší straně. Na utkání se moc těším a udělám maximum, co půjde,“ uvedla světová patnáctka. Český tenista musel v utkání čelit ne vždy férovému chování domácího publika, jeden z přiopilých fanoušků se ho dokonce snažil rozhodit nevhodnými poznámkami a pokřiky.

Zlomit sérii neúspěšných vzájemných zápasů se pokusí i Lehečka, který se Sheltonem prohrál všechny tři dosavadní duely. Třiadvacetiletý Američan přiletěl do Prahy jen pár dní po skončení US Open, kde prohrál až ve finále s Němcem Alexanderem Zverevem.

„Čekám Bena Sheltona ve formě z US Open. Je na takové vlně, do které když se hráč dostane, tak zase ta změna prostředí pro něj nebude hrát roli. Bude nastavený stejným způsobem jako v Americe, kde odehrál svůj nejlepší turnaj. Bude to obrovská výzva,“ řekl Lehečka.

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Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi se připravoval v O2 areně už od pondělí. Věří, že mu domácí prostředí bude svědčit. „Budu se snažit těžit z hodin, kterých jsem v té hale nahrál víc, a z podpory domácího publika. To bude pro mě i pro něj velká změna,“ řekl Lehečka.

Naposledy se s Sheltonem utkal letos na trávě ve Stuttgartu, kde v semifinále prohrál 7:6, 6:7, 6:7. „Bude to bod po bodu a o tom být soustředěný. Náš poslední zápas byl extrémně vyrovnaný, byly to tři tie-breaky a prohrál jsem těsně z mečbolů. Favoritem je on, ale také nehraju Davis Cup poprvé. Pokusím se ze sebe a haly vymáčknout maximum, aby se mi to povedlo,“ uvedl Lehečka.

Stejně jako Lehečka proti Sheltonovi i Menšík bude v souboji s Tienem čelit hráči, který hraje levou rukou. Menšík ale věří, že to nemusí hrát velkou roli. „V poslední době jsem během americké šňůry narazil na dost leváků a jsem na to asi víc zvyklý. Nemám s tím problém. V duelu s Learnerem bude asi teď největší rozdíl v podpoře fanoušků. A i když se hraje opět na tvrdém povrchu, podmínky jsou trochu jiné než na US Open. Na zápas se těším a je to další dobrá příležitost,“ doplnil Menšík.

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