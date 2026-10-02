Čech se šéfem světového hokeje nestane. Bříza jen těsně prohrál bitvu o post prezidenta

Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace (IIHF) je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o tři hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který následně obhájil post prvního viceprezidenta.
Jedenašedesátiletý bývalý reprezentační brankář Bříza získal ve volbě předsedy nejvíce hlasů v prvním kole (48), zatímco pro Reindla se vyslovilo 36 delegátů. Další z kandidátů Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu obdržel 33 hlasů a byl vyřazen. V druhém kole získal německý funkcionář 60 hlasů a Bříza 57.
Oba se o funkci prezidenta IIHF ucházeli už před pěti lety, kdy zvítězil Francouz Luc Tardif. Ten letos pozici neobhajoval. Uchazečů o předsednický post bylo původně devět, ale zbylých šest před dnešní volbou odstoupilo.
Jednasedmdesátiletý Reindl se stal patnáctým šéfem IIHF, kterou povede příští čtyři roky, a druhým Němcem v čele světového hokeje. V letech 1975 až 1994 vedl federaci Günther Sabetzki.
Bříza uspěl v boji o post takzvaného seniorního viceprezidenta. První kolo ovládl s 47 hlasy, druhé s 56 hlasy, ani v jednom případě ale nezískal více než 50 procent hlasů všech delegátů, aby rovnou zvítězil. Ve třetím kole obdržel 67 hlasů, což bylo 57,26 procenta. Druhý Omorkanov dostal 44 hlasů.
Někdejší útočník Reindl má za sebou dlouhou hráčskou kariéru, během níž vybojoval s německou reprezentací překvapivý bronz na olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976. Pod pěti kruhy startoval třikrát. Hrál také na osmi mistrovstvích světa a na Kanadském poháru v roce 1981.
Po ukončení hráčské kariéry v roce 1988 začal trénovat v německé lize. V letech 1992 až 2014 působil jako generální manažer národního týmu. Stál také u zrodu nejvyšší německé soutěže DEL a podílel se na organizaci tří světových šampionátů v Německu v letech 2001, 2010 a 2017. V letech 2014 až 2022 stál v čele německého svazu.
S ohledem na věk je již nyní jisté, že Reindl nebude za čtyři roky post obhajovat. Podle stanov IIHF nesmí být kandidát starší 72 let, Reindl dosáhne tohoto věku v listopadu. Nový šéf federace to považuje za výhodu. "Člověk se chová jinak, když musí usilovat o znovuzvolení," řekl Reindl agentuře DPA.
Za jeden z hlavních cílů pro příští měsíce si stanovil zlepšení komunikace s NHL, aby IIHF nemusela před olympijskými hrami složitě jednat o uvolnění hráčů ze zámořské soutěže. Letos v Miláně se hokejisté z NHL představili poprvé od her v Soči 2014.
Reindl zároveň nevyloučil možnou restrukturalizaci turnajů mistrovství světa, které se konají zejména z ekonomických důvodů každoročně. Finance z MS jsou hlavním příjmem IIHF. "Existuje řada názorů, zda se má hrát každý rok, nebo jednou za dva, tři či čtyři roky," uvedl Reindl s tím, že je potřeba sladit termínové listiny s NHL, která se chystá pravidelně pořádat Světový pohár. "Myslím si, že to zvládneme," podotkl.
Mezinárodní federace bude také řešit případný návrat Ruska a Běloruska do soutěží, s čímž nesouhlasí řada zemí včetně Česka. "Budeme čelit velkým výzvám, což vyžaduje pevnou ruku, zkušenosti a dobrou komunikaci," uvedl Reindl s tím, že chce znovu sjednotit hokejovou rodinu.
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu
Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.