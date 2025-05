Carolina ještě dýchá. Od Floridy tentokrát nedostala gól a snížila stav série

Hokejisté Caroliny odvrátili konec sezony v NHL. Obhájce Stanley Cupu z Floridy i s Tomášem Noskem v sestavě přehráli ve čtvrtém semifinále na jejich ledě 3:0, čisté konto vychytal Frederik Andersen. Hurricanes v utkání konferenčního finále zvítězili na šestnáctý pokus poprvé od roku 2006 a stav série snížili na 1:3.

Mladý fanoušek Floridy se těšil na postup do finále, na něj si ale bude muset ještě počkat. | Foto: ČTK

Úvodní a zároveň vítězný gól zápasu si připsal v čase 30:45 dvaadvacetiletý útočník Logan Stankoven, který z levé strany mířil přesně do horního rohu branky na bližší tyč. Pro bývalého hráče Dallasu to byla pátá trefa v letošním play off. Skóroval i v předchozím utkání této série.

Hosté z Caroliny v sedmé minutě třetí třetiny mohli vést už 2:0. Střelecky se prosadil Mark Jankowski, ale po trenérské výzvě Panthers byl gól odvolán kvůli postavení Erica Robinsona v ofsajdu. A tak až v závěru zápasu upravila Carolina na finálních 3:0 dvěma úspěšnými zásahy do prázdné branky. Nejprve se trefil Sebastian Aho a po něm šestatřicetiletý kapitán hostů Jordan Staal.

Do branky Hurricanes se po jednozápasové odmlce, kdy dostal přednost Pjotr Kočetkov, vrátil dánský gólman Andersen. Pochytal všech dvacet střel hráčů Panthers a připsal si pátou nulu v play off NHL.

Carolina vyhrála v semifinálovém utkání poprvé od 1. června 2006, tedy od sezony, v níž nakonec oslavila svůj první a zatím jediný zisk Stanleyova poháru. Hurricanes od té doby hráli v dalších třech sériích konferenčního finále, ale vždy prohráli jednoznačně 0:4 na zápasy. Nejdříve v roce 2009 s Pittsburghem, poté s Bostonem (2019) a před dvěma lety právě se současným soupeřem.

Florida, za kterou přes devět minut odehrál i útočník Nosek, bude mít druhou šanci na ukončení série ve čtvrtek na ledě Caroliny v Raleighu.

Finále Východní konference NHL:

Florida - Carolina 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 31. Stankoven, 58. Sebastian Aho, 59. Staal. Střely na branku: 20:28. Diváci: 19.897. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Andersen (oba Carolina), 3. Bobrovskij (Florida). Stav série: 3:1.