Ve formuli 1 vyhrává. Přesto Sainz netuší, kam se příští rok vrtne

Byť se Carlos Sainz junior může pochlubit i letos vyhranou Grand Prix F1, na konci roku přijde o místo ve Ferrari a kvalitní volné sedačky na rok 2025 rapidně mizí.

Scuderia se rozhodla vsadit na Lewise Hamiltona a z dua svých současných pilotů si příslovečného černého Petra vytáhl Španěl. Znamená to, že i když je to on, kdo teď do Maranella přiváží triumfy v Grand Prix, musí se poroučet.

Vyhlídky rodáka z Madridu jsou relativně omezené. Jako jeden z nejrychlejších pilotů současnosti totiž nebude chtít do jen tak nějaké stáje.

Představte si na chvíli, že jste 29letý jezdec, který vyhrál tři Velké ceny F1, 21krát stál na stupních vítězů a nasbíral už 1065,5 bodu.

V tom případě by vás určitě nezajímaly týmy ze spodních pozic výsledkové listiny, jako jsou v současnosti Sauber, Williams, Alpine a Haas. Navíc byste jen těžko šli do "béčka" Red Bullu, které letos nese název RB.

I tady však visí malý háček. Ze Sauberu bude v roce 2026 - s příchodem nových technických regulí - oficiálně tovární tým Audi. A to je velká naděje na kvalitní a rychlý monopost.

Němci (zatím v zastoupení švýcarské stáje) už splnili "národní kvótu" tím, že dopředu angažovali Nica Hülkenberga.

Tím pádem se pozice zkušeného Valtteriho Bottase stala velmi vratkou. Dokonce se spekuluje o tom, že by Fin mohl na konci roku ukončit svoji formulovou kariéru.

Faktor Newey

Williams zase láká velmi úspěšného konstruktéra Adriana Neweyho, který během následující sezony opustí Red Bull.

I když nejde zrovna o bohatou stáj, její šéf James Vowles "brnká na city". Newey by se totiž vrátil tam, kde to zná a kde byl už v 90. letech velmi úspěšný. V Grove by Sainz doplnil talentovaného Thajce Alexandera Albona, který už má své jisté.

65letý Brit Newey je důležitou postavou případných jezdeckých změn. Od týmu, do něhož by zamířil, by se automaticky čekal rychlý technický vzestup a s tím související útok na nejvyšší příčky.

K Sainzově smůle se zatím jako nejreálnější zdá Neweyho odchod do Ferrari, které on musí nedobrovolně opustit.

Smůlu by měl i v případě, že by zkušený inženýr zamířil do McLarenu. To je totiž jediný tým, který má už na ročník 2025 plno. Lando Norris i Oscar Piastri mají navíc podepsané patřičné kontrakty i na sezony 2026.

Tím pádem kvalitních možností kam jít se pro syna rallyové hvězdy Carlose Sainze seniora zcvrkl na počet prstů na ruce nešikovného dřevorubce.

Aston Martin má velké plány a Fernando Alonso hovoří o jeho novém zázemí jen v superlativech. Jenže v Silverstonu vládne Lawrence Stroll a proto se zdá, že má jeho syn Lance místo navždy předplacené.

Jenže letos Kanaďan bodoval jen dvakrát a zatím nasbíral třiapůlkrát méně bodů než jeho týmový kolega Alonso. Pokud chce tým jezdící v tradiční britské závodní zelené barvě pomýšlet na Pohár konstruktérů, potřebuje dva spolehlivé jezdce. Toho by v podobě Sainze určitě získal.

Stříbné šípy, či snad nápojový gigant?

Mercedes, ještě nedávno jasný suverén hybridní éry, se poslední roky potýká s problémy. Stříbrné šípy čekají na vítězství už 18 měsíců, na což v Brackley skutečně nebyli zvyklí.

Ale na druhé straně tu je silné zázemí německého koncernu a možná i příchod Neweyho, kterého láká také Mercedes. V jeho boxech by Sainz vyměnil Hamiltona, kvůli němuž ztratil svoji pozici ve Ferrari.

Jako poslední v řadě - ale určitě ne jako poslední možnost - je tu Red Bull. V akademii nápojového giganta Španěl získával ostruhy. Pak v letech 2015 až 2017 závodil za jeho béčko, tehdy pod názvem Toro Rosso.

V závěru ročníku 2017 ho ale Red Bull vyměnil s Renaultem fakticky za možnost přejít předčasně k motorům Honda.

Sainz tehdy nebyl spokojen s tím, že se otálelo s jeho "povýšením" do Red Bullu. Tam už byl od GP Španělska 2016 Max Verstappen, s nímž by se mohl příští rok potkat v jedné garáži.

Ale to jen za předpokladu, že si Red Bull neponechá Sergia Péreze. Vzhledem k tomu, že o čtyři roky starší Mexičan v úvodu sezony nestřídá skvělé závody s naprosto podprůměrnými, musí se s ním stále počítat.

Z dvaceti míst na startovním roštu F1 pro rok 2025 je momentálně obsazeno devět. Uvidíme, u které z 11 volných sedaček se nakonec objeví jméno Carlose Sainze juniora.

Jezdci s platným kontraktem na rok 2025:

Red Bull: Max Verstappen, Ferrari: Charles Leclerc a Lewis Hamilton, McLaren: Lando Norris a Oscar Piastri, Mercedes: George Russell, Aston Martin: Fernando Alonso, Sauber: Nico Hülkenberg. Williams: Alexander Albon.