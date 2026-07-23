Carapaz po úniku v závěrečném stoupání vyhrál 18. etapu Tour de France

První ze tří náročných horských etap v závěru Tour de France dnes vyhrál ekvádorský cyklista Richard Carapaz. Žlutý trikot bez potíží udržel obhájce Tadej Pogačar ze Slovinska.
Carapaz rozhodl únikem v posledním stoupání do lyžařského střediska Orciéres-Merlette. Do cíle 18. etapy dlouhé 185 km dojel s náskokem 45 sekund před Maurem Schmidem ze Švýcarska a Američanem Matteem Jorgensonem.
Na Tour si Carapaz připsal druhý etapový úspěch v kariéře, poprvé zvítězil předloni. Na kontě má třiatřicetiletý Ekvádorec mimo jiné také olympijské zlato z roku 2021 a celkové prvenství z Gira d'Italia v roce 2019.
Pogačar dojel na třináctém místě se ztrátou čtyři a půl minuty. V celkové klasifikaci má naopak tři etapy před koncem stejný náskok před druhým Remcem Evenepoelem z Belgie a míří za pátým celkovým prvenstvím na Tour.
Nejlepší z českých jezdců dnes byl Mathias Vacek, který se objevil i ve vedoucí skupince uprchlíků, ale nakonec obsadil se ztrátou více než třinácti minut 42. místo. Jakub Otruba dojel na 67. pozici.
V pátek je na programu nejkratší klasická etapa letošní Tour, která měří 128 km a bude finišovat na Alpe d'Huez. Cíl na slavném stoupání čeká na jezdce i v sobotní královské etapě dlouhé 171 km. Tour skončí v neděli tradičně v Paříži.
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