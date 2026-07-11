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Sport

Campaz čelí výhružkám, zpět do Kolumbie se bojí. Případ vzbuzuje děsivou podobnost

ČTK

Po vyřazení z mistrovství světa čelí kolumbijský záložník Jaminton Campaz nenávisti a výhrůžkám, které směřují i na jeho rodinu. Šestadvacetiletý fotbalista, jenž měl obrovskou šanci v závěru úterního osmifinále proti Švýcarům, se nechce podle médií zatím vrátit domů.

Colombia Switzerland WCup Soccer
Colombia's Jaminton Campaz reacts after losing to Switzerlandduring a penalty shootout in the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)Foto: CTK – Lindsey Wasson
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Campazova situace vyvolává vzpomínky na léto roku 1994, kdy po vlastním gólu na MS proti domácím Američanům byl pak doma v Kolumbii zastřelen obránce Andrés Escobar.

"Žádný sportovec ani nikdo z jeho nejbližšího okolí by neměl být zastrašován za to, že reprezentuje svou zemi," uvedl kolumbijský svaz a obrátil se na policii, aby viníky našla.

O respekt žádá i samotný Campaz. "Součástí fotbalu jsou i těžké okamžiky. Moje Kolumbie, prosím, nikdy neztrácej respekt. Můžeme myslet jinak nebo cítit zlost, ale žádná vášeň neospravedlňuje nenávist a život ve strachu," reagoval na nenávistné vzkazy na sociálních sítích.

Poté, co úterní zápas se Švýcary byl dlouho bezbrankový, měl Campaz v prodloužení několik šancí, tu největší ve 115. minutě. Sám před brankářem ale zamířil nad. Kolumbie postup ztratila v penaltovém rozstřelu, v němž přitom Campaz nezaváhal.

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