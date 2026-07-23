„Byly to tři hodiny pekla." Brutální thriller měl emotivní dohru, Bartůňková se rozplakala

Tři hodiny pekla. Tak označila tenistka Nikola Bartůňková dnešní osmifinále turnaje WTA v Praze, které prohrála s Thajkou Lanlanou Tararudíovou 6:7, 6:3, 6:7.
V rozhovoru s novináři litovala ztráty vedení 5:1 ve třetím setu i čtyř nevyužitých mečbolů a uvedla, že ji v závěru brzdily i zdravotní potíže. Po porážce se neubránila slzám, snažila se ale i neúspěch brát jako cennou zkušenost.
„Byla to velká zkušenost, prožít si tři, tři a půl hodiny neskutečného pekla. Každá výměna byla strašně dlouhá, náročná a musela jsem si ji uhrát. Pak už chyběly síly, rozhodnutí nebyla správná a přišla i trochu panika. Nebyla jsem tak klidná jako v minulém zápase. Mrzí mě to, ale pro další zápasy je to naprosto cenná zkušenost," řekla Bartůňková.
Dvacetiletá hráčka, která plnila roli nasazené čtyřky, přišla o první set v tie-breaku. Ten druhý ale získala díky dvěma brejkům a ve třetím vedla už 5:1. V sedmé hře nevyužila tři mečboly, přišla o čtyři hry v řadě a další možnost na ukončení zápasu neproměnila ani ve zkrácené hře při vedení 6:5. Nakonec tie-break s 82. hráčkou světa prohrála 6:8.
"Byla to těžká, běhavá holka, která mi nedala nic zadarmo. Musela jsem si všechno uhrát sama. Teď mě strašně mrzí, že jsem měla výhru tak blízko, ale musím říct, že ona zahrála skvěle. Když jsem měla mečboly, dala eso a zahrála líp než já. Klobouk dolů za to, co předvedla. Bohužel, to je tenis. Někdy je to radost, někdy je to fakt kruté. Jsou to ale pro mě a pro další část sezony strašně cenné zkušenosti," uvedla Bartůňková.
Po utkání, které ztratila po třech hodinách a 17 minutách, se neubránila slzám. "Samozřejmě jsem se rozbrečela, ty emoce tam byly. Mrzelo mě to strašně moc, protože mě to tady doma moc bavilo a chtěla jsem si zahrát ještě další zápas. Ten třetí set byl blízko, rozhodlo pár míčů a možná špatná rozhodnutí. Pak se to překlopilo na její stranu," řekla Bartůňková.
Náročný závěr utkání se projevil i na jejím zdravotním stavu. V koncovce měla potíže s nohou. "Nechci se na to absolutně vymlouvat. Ten třetí set byl náročný. Měla jsem tam náskoky, takže to bylo ještě v pohodě, ale čím byl zápas delší, tím víc jsem to začala cítit a už jsem měla v noze trochu křeče. Byly tam dlouhé výměny, takže určitá limitace tam byla. Nechci se ale na to vymlouvat," uvedla Bartůňková.
Kvůli potížím přesto odstoupila ze čtyřhry, kterou měla ještě dnes hrát s Dominikou Šalkovou. "Hrála jsem skoro tři a půl hodiny, byl to fakt náročný zápas. Fyzioterapeut mi nakonec řekl, že by to byl risk, kdybych do debla šla. Je mi to moc líto vůči Domči, ale myslím, že je to pro mě nejlepší rozhodnutí," podotkla Bartůňková.
Pokusí se do konce týdne odpočinout a pak odletět na další turnaje na betonových površích. "Můj plán je Toronto, Cincinnati a případně Monterrey, které je zatím v závorce podle toho, jak se mi bude dařit. A nakonec US Open. V pondělí bych měla letět do Toronta, tak uvidíme, jak na tom bude noha. Zatím mě čeká rehabilitace a regenerace," doplnila Bartůňková.
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