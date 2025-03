Byli namistrovaní, tak agresivní chování jsem dlouho nezažil, řekl Kalvach o Laziu

Namistrovaní, agresivní. Tak podle Lukáše Kalvacha vystupovali fotbalisté Lazia v prvním utkání osmifinále Evropské ligy na plzeňském stadionu. O to víc kapitána Viktorie mrzí, že jeho celek chování soupeře nepotrestal, a přestože římského protivníka drtil, nakonec prohrál 1:2. Plzeň však i díky tomu bude mít do odvety ještě větší motivaci.

"Lazio přijelo podle mě trošku namistrované," všiml si Kalvach.

Když navíc Italové brzy otevřeli skóre, jejich zdánlivá suverenita ještě narostla. "Po gólu, co dali, si mysleli, že si to strčí a nějak to dohrají," líčil devětadvacetiletý záložník.

Jenže jeho parta naopak zabrala. "Snažili jsme se hrát tak, jak jsme v Evropě zvyklí. Celkem se nám dařilo, i kombinace, valili jsme do nich," pochvaloval si Kalvach.

Plzeň vyrovnala a hnala se za vítězným gólem. V závěru už dokonce proti devíti soupeřům, neboť za brutální zákroky dostali dva hráči Lazia červené karty.

"Dlouho jsem nehrál proti tak agresivnímu týmu. Jak se ti hráči chovali…" divil se kapitán Viktorie. "Můžeme být rádi, že jsme to přežili," oddechl si.

Tlak českého mužstva a jeho šance naopak přežili Římané. A v osmé minutě nastavení dokonce udeřili.

"Propadlo to, byli tam dva, Isaksen se skvěle vytočil a takhle trefil. Zápas byl celkově z naší strany dobrý, druhý inkasovaný gól to zkazil," litoval rodák z Olomouce.

Kalvach věděl, že výsledek měl být úplně jiný. "Velká škoda, jsme zklamaní. Neměli jsme prohrát, myslím, že spíš naopak," povzdechl si.

Pro svůj celek měl ale slova uznání. Zvlášť s přihlédnutím k síle rivala. "Je to tradiční italský klub, obrovská síla. Vyhráli ligovou fázi, pro nás je to další posun, že s takovými týmy dokážeme doma takhle hrát," ocenil Kalvach.

A před druhou částí souboje nepovažuje Kalvach postup za ztracený. "Ještě máme odvetu, ale v Římě to bude těžší, než mohlo být," uznal.

I chování hráčů Lazia v Plzni požene viktoriány za úspěchem. "Z mého hlediska je jejich chování určitě motivací do odvety. Nepojedeme do Říma odevzdaní, budu chtít, abychom jim to vrátili," slíbil Kalvach.