Byli jsme šest hodin na nohou, popsala Ogrodníková. Ke Cruisovi se netlačila

Za úžasný zážitek označila bronzová olympijská oštěpařka Nikola Ogrodníková závěrečný ceremoniál v Paříži, při němž byla spolu se zlatým kanoistou Martinem Fuksou českou vlajkonoškou.

Při zakončení viděla amerického herce Toma Cruise, příliš se ale k němu netlačila. Novinářům po dnešním příletu řekla, že si akci v Paříži užila o to víc, že francouzská metropole patří k jejím oblíbeným místům.

"Závěrečné zakončení bylo úžasné. Jediné, co se mi na tom nelíbilo, že to trvalo hrozně dlouho. Byli jsme skoro pět nebo šest hodin na nohou. Stáli jsme docela dlouho ve velkém horku a bylo to náročné. Jinak to ale bylo úžasné," uvedla Ogrodníková.

Třiatřicetiletá rodačka z Ostravy se stala vlajkonoškou poté, co nečekaným třetím místem "zachránila" výpravu atletů v Paříži. První olympijskou medaili v kariéře jí vynesl pokus dlouhý 63,68 metru.

Během slavnostního zakončení zahlédla i hollywoodskou superstar Cruise, který převzal olympijskou vlajku za představitele příští letní olympiády v Los Angeles 2028. "Jestli od nás byl třeba osmdesát, padesát metrů? Nevím. Já se do toho davu moc nehrnula," řekla s úsměvem Ogrodníková.

Na olympijské hry bude ráda vzpomínat. Nejen díky úspěchu, ale také díky atmosféře.

"Paříž je velmi krásné město, mám ji moc ráda. To platí celkově pro celou Francii nebo Itálii. Závěrečný ceremoniál se mi také líbil. Byla to má první olympiáda, kterou jsem prožila se vším všudy. V Tokiu to pro mě nebyla olympiáda jako tahle," podotkla Ogrodníková při vzpomínce na předchozí hry ovlivněné opatřeními kvůli koronavirové pandemii.

Češi prožili v Paříži s pěti cennými kovy výsledkově nejchudší vystoupení v samostatné historii, ale oštěpařka ocenila výkony všech reprezentantů.

"Myslím, že lidé hrozně zapomínají, že není jednoduché se na olympiádu vůbec dostat. Chtěla bych lidem říct, že vozit medaile z takových akcí je strašně těžké. A když je někdo třicátý, tak to neznamená, že je špatný," doplnila Ogrodníková.