Benative
3. 1. Radmila
Sport

"Byli jsme nezastavitelní." Češi na mistrovství světa dokázali, co nikdo jiný

Sport,ČTK

Trenér Patrik Augusta dovedl potřetí za sebou českou hokejovou reprezentaci do 20 let do semifinále mistrovství světa. Celkově jsou junioři mezi čtyřmi nejlepšími už popáté za sebou. A opět ukazují velkou sílu.

Hockey: 2026 IIHF World Junior Championship-Czechia vs Switzerland
Jakub Fibigr slaví gól ve čtvrtfinále proti Švýcarsku na juniorském MS 2026.Foto: REUTERS
"Samozřejmě, že jsme rádi, že jsme postoupili do bojů o medaile. Stejně jako další týmy jsme sem s tímto cílem přijeli a nám se to podařilo,“ řekl Augusta v rozhovoru pro Českou televizi po vítězství 6:2 nad Švýcarskem.

Mezi semifinalisty naopak nejsou domácí Američané, kteří toužili po zlatém hattricku, ale ve čtvrtfinále nestačili v prodloužení na Finsko.

I s Čechy to část utkání vypadalo zle. Outsider vedl 1:0 a 2:1. „Ale i když to ze začátku nebylo jednoduché, výkon byl výborný. Týmový,“ chválil Augusta.

„Osobně pro mě byla pozitivní třetí třetina, kterou hráči odehráli přesně tak, jak jsme potřebovali. Podali vynikající výkon směrem dozadu, počkali jsme si na šance a nedali soupeři prakticky nic," připojil.

Věří, že podobnou taktickou vyspělost předvede tým i v dalších zápasech. Semifinálovým soupeřem českých juniorů budou v pondělí od 2:30 SEČ hráči Kanady.

Český výběr sice do čtvrtfinále dobře vstoupil, ale inkasoval krátce po skončení oslabení a první třetinu prohrál 0:1. Podle Augusty byl tým dobře nachystaný na začátek, možná byl jen lehce nervózní. "Přece jen, čtvrtfinále je velké utkání. Měli jsme tady nějaké proslovy, ale cítil jsem, že kluci chtějí," řekl Augusta, který ocenil kvalitu soupeře.

"Žádný tým proti nim doposud na turnaji neměl více než 22 střel, je těžké se proti nim prosadit,“ upozornil.

Respektive žádný tým s výjimkou Švédska, která v souboji v základní skupině vyslalo na švýcarskou bránu 30 ran. Samo jich ale soupeři dovolilo 32.

To Češi přestříleli houževnatý tým 43:20. Po vyrovnaném prvním dějství hřiště zcela ovládli. Pro srovnání: USA porazili Švýcary na střely těsně 20:17.

„Přijde mi, že dvě třetiny, možná dokonce dvě a půl třetiny jsme hráli vážně dobře. Začátek byl trochu rozpačitý, ale pak nám to začalo klapat a byli jsme nezastavitelní,“ citoval web IIHF.com útočníka Matěj Kubiesu, který jako člen čtvrtého útoku posbíral dvě asistence.

Celkově se čtvrtá formace, kterou tvoří ještě Samuel Drančák a Jiří Klíma, podílela na třech českých gólech. "Odehráli výborný zápas. Dařilo se jim,“ těšilo Augustu.

„Je to ale týmový výkon, každý hráč k úspěchu přispěl. I ti, kteří se do zápasu nedostali. Jsme tady jako tým. Jako tým vyhráváme i prohráváme. Pomohli nám, ale vítězství je všech kluků," dodal 56letý trenér, který dopředu oznámil, že po turnaji chce na střídačce juniorské reprezentace skončit.

Multiple explosions in the early hours of the morning, in Caracas
Multiple explosions in the early hours of the morning, in Caracas
Multiple explosions in the early hours of the morning, in Caracas

Venezuela mobilizuje. Útočí na nás USA, hlásí Caracas

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil v sobotu ráno v zemi výjimečný stav. Uvedla to venezuelská vláda, která obvinila USA z útoků na vojenské i civilní cíle v několika venezuelských státech. Agentury předtím informovaly o sérií explozí v Caracasu. Zpravodajka stanice CBS News v Bílém domě na síti X napsala, že útoky ve Venezuele nařídil americký prezident Donald Trump.

Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚOkamurův novoroční projev budí podle Pavla znepokojení, bude o něm jednat s Babišem

Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) budí podle prezidenta Petra Pavla znepokojení v Česku i zahraničí. Uvedl to v pátek večer na síti X. Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině a mluvil o "ukrajinských zlodějích". Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrocích jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Multiple explosions in the early hours of the morning, in Caracas
Multiple explosions in the early hours of the morning, in Caracas
Multiple explosions in the early hours of the morning, in Caracas

Venezuelskou metropolí Caracasem otřásly silné exploze, uvedly agentury

Venezuelskou metropolí Caracasem dnes otřásly silné exploze, uvedly agentury. Podle AFP, která se odvolává na reportéra na místě, doprovázely výbuchy zvuky připomínající přelet letadel. Část města, která leží poblíž velké vojenské základny, je podle Reuters bez elektřiny.

