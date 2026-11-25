Bláža, který jinak vede třetiligový partnerský klub Sparty Loko Praha, to řekl na tiskové konferenci před čtvrtečním utkáním 5. kola Evropské ligy s Alkmaarem.
Na lavičce letenského týmu nahradí v pondělí odvolaného Dána Briana Priskeho. "Samozřejmě příležitost přišla zčistajasna, naprosto si jí vážím. Všichni mi říkají, ať si to užívám. Není úplně lehké si to užívat. Jsem za to strašně rád a budu dělat maximum," uvedl sedmatřicetiletý Bláža.
Sportovní ředitel Tomáš Sivok, který v pondělí převzal funkci místo Tomáše Rosického, prohlásil, že jeho prioritním úkolem je v nejbližších hodinách představit nového trenéra. Toho zatím Sparta nemá, proto tým dočasně převzal Bláža. "První reakce byla překvapivá. V pondělí mi volal Tomáš Sivok, že chce, abych vedl úterní trénink a případně další dny jako dočasný trenér," řekl Bláža.
"První reakcí byl lehký šok, ale samozřejmě jsem neváhal jedinou vteřinu. Je to šance, která se nemusí v životě opakovat, a i kdyby to mělo být na jeden zápas, je to pro mě obrovská šance ukázat se trenérsky," mínil někdejší asistent a dočasný trenér u sparťanské rezervy.
Jeho asistenty budou hlavní kouč sparťanského staršího dorostu Miroslav Droppa a Jan Blažíček, jenž má na starosti standardní situace. Bláža s Droppou vedli už úterní trénink.
Zatím není jasné, jestli Bláža na lavičce historicky nejúspěšnějšího českého klubu zůstane i do nedělního ligového utkání ve Zlíně. "Co bude dál, tím se nezabývám. Teď dělám maximum pro to, abych tým dobře připravil na zítřejší zápas. Co se bude dít potom, momentálně neřeším," řekl Bláža, jenž Loko Prahu vede od léta.
Do čtvrtečního utkání s Alkmaarem má jasný cíl. "Jdeme bojovat za tohle logo a jdeme vyhrát. Snažím se tým se svým realizákem připravit co nejlíp. Víme o našich silných stránkách, soupeřových slabých stránkách. Snažím se na tom pracovat, dnes jsme měli dobrý trénink. Věřím, že se spousta těch věcí zítra v zápase objeví," prohlásil Bláža.
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