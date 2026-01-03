Byl jednou z tváří Viktorie, nyní má svolení k odchodu. Plzeň opouští reprezentant

Fotbalisté Plzně začali zimní přípravu již bez brankáře Martina Jedličky, který dostal od klubu svolení jednat o novém angažmá. Jeden z kapitánů Lukáš Hejda a záložník Jan Kopic se přesunou do třetiligového B-týmu. Západočeši o tom informovali v tiskové zprávě.
Jedlička byl v Plzni brankářskou jedničkou od poloviny sezony 2023/24, kdy si ho Viktoria předčasně stáhla z hostování v Bohemians 1905. Sedmadvacetiletý gólman si díky svým výkonům předloni v říjnu vysloužil i premiérovou pozvánku do české reprezentace.
V průběhu uplynulé podzimní sezony ale přišel o post plzeňské jedničky, naposledy chytal na konci listopadu při ligové remíze 3:3 v Jablonci. Do branky se místo něj v závěru roku dostal rakouský gólman Florian Wiegele.
Jedlička nebyl s rolí náhradníka spokojen a českou ligu by měl opustit. "V těchto dnech se řeší jeho angažmá v zahraničí. Martin odvedl klubu skvělé služby, nyní jsme po vzájemné dohodě přistoupili k tomuto řešení a má svolení k odchodu do některé ze zahraničních lig," uvedl nový sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.
Hejda ve Viktorii dlouhá léta plnil roli kapitána. V posledních dvou sezonách už ale nepatřil do základní sestavy, na podzim za prvoligové "áčko" zasáhl pětatřicetiletý stoper jen do dvou soutěžních utkání. Do rezervy míří také další zkušený hráč Kopic, rovněž pětatřicetiletý záložník na podzim nehrál po letní operaci kolena.
"S Lukášem jsme se na tomto postupu domluvili dopředu a vzhledem k šířce aktuálního kádru jde o plánovaný krok. Stejně tak u Honzy Kopice, který na podzim podstoupil operaci kolena a nyní se vrací do plné zátěže," uvedl Vozábal.
Přípravu s aktuálně čtvrtým týmem prvoligové tabulky začaly dvě nové zimní posily - slovenský stoper Dávid Krčík a obránce Adam Kadlec. Z hostování si Západočeši předčasně stáhli jednoho ze dvou nejlepších střelců v sezoně nejvyšší soutěže Daniela Vašulína a ofenzivního univerzála Toma Slončíka.
Do přípravy vstoupilo 23 hráčů do pole a tři gólmani. Nové angažmá vedle Jedličky řeší i mladý nigerijský útočník Jame Bello. Další ofenzivní hráč Prince Adu se z rodinných důvodů připojí k mužstvu až na soustředění ve španělském Benidormu, kam Viktoria odletí v pondělí.
