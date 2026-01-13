Přeskočit na obsah
Sport

"Bude pořád s námi." Norové pohřbili biatlonistu Bakkena, jeho smrt je dál záhadou

Sport,ČTK

V Lillehammeru se rodina, veřejnost, představitelé norského svazu a také reprezentační kolegové naposledy rozloučili s biatlonistou Sivertem Guttormem Bakkenem.

Lillehammer 20260113. Vetle Sjåstad Christiansen is interviewed after the funeral. Funeral for Biathlete Guttorm Sivert Bakken in Nordre Ål Church in Lillehammer Photo: Geir Olsen / NTB This text is auto translated
Norský biatlonista Vetle Sjaastad Christiansen mluví s novináři při pohřbu reprezentačního kolegy Siverta Bakkena v LillehammeruFoto: Profimedia
Pohřeb se uskutečnil dopoledne ve zcela zaplněném kostele Nordre Al.

Mužská část norského týmu v čele s vítězem minulé sezony Světového poháru Sturlou Holmem Laegreidem nebo Johanem-Olavem Botnem na smuteční obřad dorazila z Oberhofu a hned se zase do Německa vrátí na pokračování SP v Ruhpoldingu.

Pro ty, kteří nemohli do Norska odcestovat, se souběžně uskutečnila vzpomínková bohoslužba v německém dějišti.

Bakken náhle zemřel v 27 letech těsně před Vánoci během soustředění v Itálii. V hotelovém pokoji v Lavazé jej 23. prosince nalezl bez známek života Botn.

Bakken měl nasazenou masku simulující vysokou nadmořskou výšku, příčina jeho úmrtí dosud není známa.

"Bylo pro mě důležité tady být, abych se mohl se Sivertem rozloučit," svěřil se Laegreid.

"Ve zbytku sezony a na olympijských hrách bude pořád s námi. Nejsem nijak zvlášť věřící, ale teď chápu, co znamená žít v někom dál. Sivert bude žít nadále v našich srdcích," pokračoval dojatý biatlonista.

"Bylo to samozřejmě neskutečně smutné, ale zaznělo mnoho krásných slov, která Siverta vylíčila tak, jaký byl," uvedl další člen reprezentace Vetle Sjaastad Christiansen.

„Bylo to velmi dojemné, obřad byl krásný.... to pěkné a smutné jde často ruku v ruce,“ přidal.

