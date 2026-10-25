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Sport

Brutální Siniaková proměnila finále v devastaci sokyně. Američance pustila jediný game

ČTK
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Kateřina Siniaková triumfovala na tenisovém turnaji v Ósace a vybojovala šestý titul na okruhu WTA z dvouhry. Ve finále deblová světová jednička deklasovala Američanku Ashlyn Kruegerovou za 64 minut 6:1, 6:0. V singlu vybojovala Siniaková první titul po třech letech.

Australian Open Tennis
Kateřina SiniakováFoto: AP – Dita Alangkara
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Třicetiletá Češka porazila pětapadesátou hráčku žebříčku Kruegerovou i v pátém vzájemném utkání a vylepšila si bilanci z finálových duelů na okruhu na 6:5. Naposledy získala ve dvouhře trofej před třemi lety v Nan-čchangu, ve finále tehdy zvítězila nad krajankou Marií Bouzkovou.

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