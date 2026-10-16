Brutální sešup dolů. Česko po mizerném týdnu padá žebříčkem koeficientů, desítce se vzdaluje

České fotbalové kluby se po velmi nepovedeném týdnu v evropských pohárech propadly v žebříčku národních koeficientů UEFA na 12. příčku a jejich šance na umístění v první desítce výrazně klesly.
Tuzemské týmy ztrácejí téměř půlbod na desáté Řecko, dostat se před ně dokázalo i Polsko. Desátá pozice jako poslední znamená, že se šampion kvalifikuje přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. Statistické odhady nyní dávají Česku pouze jedenáctiprocentní šanci na umístění v desítce.
Aktuálně se hraje pro nasazení do přespříští sezony 2028/29. Pro ročník 2027/28 obsadilo Česko letos na jaře desátou pozici a již potřetí za sebou získalo místo v hlavní fázi Ligy mistrů přímo, bez nutnosti hrát kvalifikaci. V uplynulých dvou sezonách si rovnou start v základní části prestižní soutěže coby šampion zajistila pražská Slavia, která míří za titulem i tentokrát.
V Lize mistrů ale červenobílí výsledkově tápou. V úterý utrpěli nečekanou porážku 0:2 v Baku s nováčkem Sabahem a v hlavní fázi prestižní soutěže už 21 zápasů po sobě nezvítězili. V pohárech sedmnáctkrát za sebou nevyhráli.
Český koeficient trpí i ztrátami dalších klubů, v tomto týdnu ze čtyř zástupců bodovala pouze Sparta, a to proti outsiderovi Lilleströmu doma jen remizovala 1:1. Plzeň rovněž v Evropské lize prohrála 1:2 v Budapešti s Ferencvárosem a ani v druhém kole nebodovala, Jablonec v Konferenční lize podlehl favoritovi Freiburgu 2:3.
České kluby tak tentokrát zapsaly jen 0,2 bodu a v žebříčku klesly. Dostat se přes ně dokázalo Řecko, které přitom před úvodními dvěma koly hlavní fáze ztrácelo ještě téměř bod. Řekové mají ve hře rovněž čtyři týmy. Polsku stačila k 11. místu jedna výhra v podání Jagiellonie Bialystok, vzhledem k pouhým dvěma zástupcům v hlavní části ale na desítku pomýšlet nemůže.
Podle dnešního odhadu specializovaného účtu Football Meets Data mají k přímému místu v Lize mistrů jednoznačně nejblíže Řekové, statistici jim s přihlédnutím na los jednotlivých klubů přisuzují šance přes 73 procent. Naopak české naděje po "hororovém" týdnu klesly na pouhých 11,2 procenta.
Větší šance má podle specializovaného účtu i aktuálně až čtrnácté Dánsko, které ztrácí na 12. pozici šest bodů. Seveřanům zůstali ve hře všichni čtyři zástupci, všichni navíc v papírově nejslabší Konferenční lize. Třinácté je Norsko s půlbodovým náskokem na Dány.
V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce, za účast v osmifinále a dál a v Lize mistrů také za samotný start v základní části. Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku, prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.
První patnáctka žebříčku:
|Pořadí
|Země
|Bodový zisk
|Bodový zisk v této sezoně
|Počet týmů/počet týmů ve hře
|1.
|Anglie
|105,130
|6,611
|9/9
|2.
|Itálie
|89,446
|5,214
|7/7
|3.
|Španělsko
|84,743
|6,125
|8/8
|4.
|Německo
|82,830
|6,142
|7/7
|5.
|Francie
|70,296
|5,214
|7/7
|6.
|Portugalsko
|66,550
|6,300
|5/5
|7.
|Belgie
|60,850
|5,200
|5/5
|8.
|Nizozemsko
|53,729
|5,000
|6/6
|9.
|Turecko
|51,075
|5,900
|5/4
|10.
|Řecko
|45,812
|5,400
|5/4
|11.
|Polsko
|45,525
|3,400
|5/2
|12.
|Česko
|45,325
|3,500
|5/4
|13.
|Norsko
|39,812
|6,200
|5/4
|14.
|Dánsko
|39,306
|5,000
|4/4
|15.
|Kypr
|35,193
|3,625
|4/2
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