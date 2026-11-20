Rychlobruslař Metoděj Jílek ovládl i druhý závod Světového poháru na trati 5000 metrů. V Obihiru vyhrál v osobním rekordu 6:00,27 minuty, což je rovněž nové maximum tamního oválu. Zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně navázal na triumf z minulého týdne v Pekingu.
Za dvacetiletým Jílkem skončil druhý úřadující olympijský šampion na této trati a světový rekordman Sander Eitrem z Norska, který nastoupil v rozjížďce s českým reprezentantem a byl o 1,1 sekundy pomalejší. Třetí čas zajel Polák Vladimir Semirunnij a za vítězem zaostal o téměř devět sekund.
Jílek a Eitrem se utkali v šesté z osmi rozjížděk a od startu byli suverénně nejrychlejší. Více než dvě třetiny trati se zároveň střídali ve vedení podle toho, kdo z nich jel po střídání ve vnitřní dráze. V předposledním kole si ale Jílek vypracoval půlsekundový náskok, který ve finiši ještě zvýšil.
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina si vylepšil o 1,71 sekundy osobní rekord z ledna v Inzellu. Tři roky starý rekord dráhy Nizozemce Patricka Roesta posunul o více než deset sekund. Další start v Obihiru čeká Jílka v sobotu, kdy se představí na trati 1500 metrů, na které byl v Pekingu třetí.
Osobní rekord si v Japonsku vylepšila i Kateřina Kainová, která s časem 4:12,04 obsadila 13. místo v divizi B v závodu na 3000 metrů. Lucie Korvasová byla šestnáctá.
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