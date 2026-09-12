Brněnské derby vystřelilo Zbrojovku na bronzovou pozici. Ligu vede Liberec

Fotbalisté Liberce v 8. kole nejvyšší fotbalové soutěže porazili Mladou Boleslav 3:0 a vyšvihli se na první místo neúplné tabulky. V brněnském derby přehrála Zbrojovka Artis 2:1 a je na průběžném třetím místě. Bohemians slaví druhou výhru v sezoně, když si 2:0 poradili se Slováckem.
Za Slovan se prosadili tři bývalí hráči Mladé Boleslavi, skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezoně, neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia.
Liberec zvítězil ve čtvrtém kole po sobě, se středočeským soupeřem bodoval pošesté z posledních sedmi ligových duelů. Mladá Boleslav venku v nejvyšší soutěži prohrála po 10 utkáních a v tabulce se propadla na čtvrté místo. K dobru má dohrávku na stadionu Bohemians 1905.
Obě mužstva vstoupila do utkání opatrně, hned po první šanci se ale změnilo skóre. Ve 20. minutě se Kušej dostal k dorážce a i s pomocí teče z úhlu prostřelil Flodera. Šestadvacetiletý host ze Slavie navázal na gól z minulého kola v derby v Jablonci.
Kušej mohl přidat další branku v 33. minutě, jeho křižná střela proletěla těsně kolem tyče. Slovan v prvním poločase potvrzoval, že má se čtyřmi inkasovanými góly nejlepší defenzivu soutěže, a nepouštěl soupeře do šancí. V závěru nevyužil velkou příležitost hlavou domácí stoper Hůlka.
Hosté zahrozili v 51. minutě, s pěti góly nejlepší kanonýr ligy Šubert obstřelem další trefu nepřidal. Na druhé straně se podruhé v zápase prosadil bývalý hráč Mladé Boleslavi. V 55. minutě brankář Floder po srážce se spoluhráčem Karafiátem neudržel centrovaný míč a Mašek neměl problém zvýšit na 2:0.
Liberec měl zápas i po změně stran pod kontrolou. Po hodině hry napálil Lexa břevno a v 66. minutě už to bylo o tři branky. Střídající Stránský se za vápnem opřel do odraženého míče a výstavní ranou oslavil svůj 100. start v nejvyšší soutěži.
Oba týmy se pak ještě dostaly do šancí, skóre už se ale nezměnilo. V minulé sezoně skončily oba duely remízou, v té aktuální zahájil vzájemné zápasy vítězně Liberec.
Zbrojovka má formu
Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří zdolali Artis 2:1. Favorita poslal do vedení po čtvrthodině Antonín Vaníček, krátce před pauzou zvýšil Lukáš Penxa. V 69. minutě zkorigoval stav střídající El Hadji Ndiaye. Zbrojovka vyhrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů a v neúplné tabulce je třetí. Artisu po druhé porážce za sebou patří průběžně 13. pozice.
Aktivněji vstoupila do prvního vzájemného duelu v nejvyšší soutěži Zbrojovka, která si vytvořila územní převahu a zamkla městského rivala na jeho polovině. Nicméně pokusy v podání Vachouška ani Vašulína nemohly ohrozit gólmana Kašíka, který dostal mezi tyčemi překvapivě přednost před Stoppenem.
Do první velké šance se dostal Artis. Alégué postupoval po pravé straně, z 20 metrů napřáhl a rozezvučel tyč Hrdinovy branky. Skóre se změnilo na druhé straně. Langer v 15. minutě vybojoval míč v pokutovém území u koncové čáry, našel volného Vaníčka, který poslal míč do sítě a zaznamenal tak třetí gól v ligové sezoně.
Svěřenci trenéra Svědíka i nadále diktovali tempo a dostávali se také do střeleckých příležitostí. Ve 21. minutě vypálil Langer, jehož ránu zhuštěná obrana hostů zblokovala. Vašulínův pokus z úhlu pak zamířil těsně vedle.
Po půlhodině hry se do ojedinělé, ale opět velmi slibné šance dostal Artis. Preisler přímým kopem našel Adedirana, jehož hlavičku Hrdina vytáhl mimo tyče. V závěru poločasu hosté převzali iniciativu, poslední slovo před pauzou ovšem měla Zbrojovka. Vachoušek až příliš snadno prošel k šestnáctce, jeho střelu Kašík vyrazil a Penxa v 41. minutě zvýšil.
V poslední minutě prvního poločasu dostali míč do sítě i hosté, jenže Adediranově trefě po přímém kopu předcházel ofsajd přihrávajícího Labíka, takže kontaktní branku sudí Orel po poradě s videorozhodčím neuznal.
Do druhé půle posílil hostující kouč Nádvorník ofenzivu, jeho tým si ovšem výraznější převahu nevytvořil. Hru rozdrobily nepřesnosti v rozehrávce na obou stranách a četné souboje. Vzruch přinesla až Danteho střela v 62. minutě a následná dorážka v podání Vašulína.
V 69. minutě Artis rychle rozehrál rohový kop, míč v nezformované obraně Zbrojovky přistál na hlavě střídajícího Ndiyaeho a ten do protipohybu Hrdiny skóroval. Senegalský útočník se v české lize trefil poprvé.
Duel dostal novou zápletku. Hosté vycítili šanci na bodový zisk, zvýšili svoji aktivitu, ale naráželi na organizovaný obranný blok soupeře. Do vyložené gólové šance se dostali jen jednou, střídající Papalelé v 89. minutě trefil zblízka tyč. Artis na stadionu v Králově Poli, kde hraje i své domácí zápasy, ani na pátý pokus v sezoně nebodoval.
Slovácko opět červené
Fotbalisté Bohemians 1905 v 8. kole první ligy porazili Slovácko v dlouhé přesilovce 2:0. Pražané si připsali úvodní domácí vítězství v ročníku nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce jsou jedenáctí. Tým z Uherského Hradiště hrál většinu zápasu o deseti poté, co byl ve 12. minutě vyloučen Jocelin Behiratche. Přesilovku v prvním poločase využil Ladislav Almási, v závěru skóroval střídající Šimon Černý. Slovácko zůstává v soutěži bez výhry a je čtrnácté.
Bohemians pokračovali v úspěšné sérii. V obou vzájemných duelech v minulé sezoně zvítězili a popáté za sebou se Slováckem neprohráli. "Klokani" mají k dobru odložený zápas s Mladou Boleslaví. Slovácko zatím uhrálo jen tři remízy a spolu s Pardubicemi a Zlínem čeká na první vítězství v soutěži.
Pražanům hodně pomohla situace z úvodu zápasu. Matoušek se pustil do dravého průniku, stoper Behiratche ho nestíhal a před šestnáctkou křídelníka zatáhl za ruku. Rozhodčí Vokoun obránce z Pobřeží slonoviny vyloučil, Slovácko inkasovalo již pátou červenou kartu v ligové sezoně. Má jich na kontě nejvíce ze všech týmů v soutěži.
"Klokanům" netrvalo dlouho, aby přesilovku využili. Smrž přesně nacentroval za obranu a Almási v 19. minutě poslal hlavou míč do sítě. Asistent rozhodčího signalizoval postavení mimo hru, gólový moment se však zkoumal u videa a ukázalo se, že střelec o těsných 12 centimetrů nebyl v ofsajdu. Letní posila Bohemias si připsala třetí branku v ligovém ročníku.
Domácí těžili z výhody jednoho muže navíc, Almásiho gól však dlouho zůstával jedinou střelou na branku. Do konce prvního poločasu si už Pražané vážnější šanci nevytvořili.
Po přestávce si Almási zopakoval situaci z první půle. Naběhl si na Čermákovu přihrávku a střelou mezi nohy v 50. minutě překonal brankáře Heču. Asistent rozhodčího však znovu zvedl praporek a ofsajd byl tentokrát potvrzen. Hrotový útočník byl výraznou postavou utkání, další velkou šanci mu Heča zmařil.
Na pojistku tříbodového zisku museli domácí počkat až do samého závěru, kdy Květ nezištnou přihrávkou vybídl k první ligové brance v kariéře dvacetiletého Černého. Slovácko venku v nejvyšší soutěži pošesté po sobě nezvítězilo, z toho popáté utrpělo porážku.
8. kolo první fotbalové ligy:
Zbrojovka Brno - Artis Brno 2:1 (2:0)
Branky: 15. Vaníček, 41. Penxa - 69. Ndiaye. Rozhodčí: Orel - Kříž, Šůma - Adámková (video). ŽK: Saal, Granečný - Alégué. Diváci: 9573.
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Dante - Penxa (66. Hunal), Langer (66. Saal), Janetzký (86. Zmrhal), Vachoušek (73. Ezeh) - Vaníček (76. Soliu), Vašulín (86. Granečný). Trenér: Svědík.
Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Šimek (87. Carlén), Fully - Labík (65. Pospíšil), Boháč (79. Sarapata) - Alégué, Komljenovic (46. Sanyang), Preisler (46. Papalelé) - Adediran (65. Ndiaye). Trenér: Nádvorník.
Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)
Branky: 19. Almási, 90.+1 Černý. Rozhodčí: Vokoun - Váňa, Volf - Zelinka (video). ŽK: Lischka, Obinaja (oba Bohemians). ČK: 12. Behiratche (Slovácko). Diváci: 5009.
Bohemians: Frühwald - Havel, Lischka, Kadlec - Mirvald, Čermák (80. Obinaja), Smrž (64. Černý), Javorček (71. Heidenreich) - Matoušek (71. Krobot), Květ - Almási (80. Pilař). Trenér: Veselý.
Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe, Kostadinov (73. Vorlický), Trávník, Šviderský (68. Blahút) - Havlík (85. Alabi), Juroška (46. Sosseh) - Horský (46. Fiala). Trenér: Jelínek.
Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 3:0 (1:0)
Branky: 20. Kušej, 55. Mašek, 66. Stránský. Rozhodčí: Machálek - Malimánek, Brázdil - Ochotnický (video). ŽK: Stránský, Faye, Drakpe - Králik. Diváci: 4236.
Liberec: Koubek - Juliš, Hůlka, Drakpe, Kayondo - Masopust (34. Stránský), Faye (76. Bužek) - Dulay (76. Hodouš), Kušej, Lexa (67. Baboula) - Mašek (76. Marsetič). Trenér: Fodrek.
M. Boleslav: Floder - Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš (70. Zachoval) - Donát, Zíka (80. Pech) - Šubert (58. Havran), Langhamer, John (80. Buryán) - Klíma (58. Kolářík). Trenér: Majer.
1.
Liberec
8
6
1
1
13:4
19
2.
Slavia
7
5
2
0
21:5
17
3.
Zbrojovka Brno
8
5
1
2
12:10
16
4.
Mladá Boleslav
7
4
2
1
15:9
14
5.
Olomouc
7
4
1
2
13:8
13
6.
Jablonec nad Nisou
7
4
1
2
10:6
13
7.
Teplice
7
4
1
2
15:13
13
8.
Hradec Králové
7
3
2
2
6:6
11
9.
Plzeň
7
2
4
1
14:12
10
10.
Sparta
7
3
0
4
13:12
9
11.
Bohemians 1905
7
2
3
2
8:9
9
12.
Ostrava
7
3
0
4
4:13
9
13.
Artis Brno
8
1
1
6
7:18
4
14.
Slovácko
8
0
3
5
5:14
3
15.
Pardubice
7
0
2
5
5:12
2
16.
Zlín
7
0
0
7
6:16
0
ŽIVĚ Rusko v noci podniklo další útoky. Ukrajina hlásí tři mrtvé a několik zraněných
Rusko v noci na sobotu opět zaútočilo na ukrajinská města: dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal ruský útok na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je 16 zraněných, informují ukrajinské úřady. Na západě Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním, tvrdí krizový štáb Belgorodské oblasti.
„Může být z mé země.“ Historik vyřkl soud nad Evropou. Přichází nový vyjednavač míru?
Britský historik Mark Galeotti v pořadu Spotlight říká, že schůzka amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským vyvolala velká očekávání. Posouvají se ovšem jednání o míru? Ptá se. „Upřímně si myslím, že jde spíše o divadlo,“ míní. Zároveň naznačuje, kdo může mít vliv na jednání za Evropu. A řekl, jak má kontinent bojovat proti ruským akcím.
„Ten systém změníme.“ Magyar vytáhnul proti homofobnímu dědictví Orbána
Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámil maďarský premiér Péter Magyar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba.
Dřinu v horách Hirt ustál, v královské etapě se blýskl šestým místem
Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra a pouze nedělní rovinatý úsek s cílem v Granadě ho dělí od celkového triumfu. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě šestý a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Z vítězství se radoval šestatřicetiletý Španěl Mikel Landa.
Hložek je zpět, dvěma góly zničil Stuttgart. Schick umlčel Augsburg geniální patičkou
Útočník Adam Hložek rozhodl dvěma góly o vítězství fotbalistů Hoffenheimu 2:1 v německé lize nad Stuttgartem. V bundeslize skóroval poprvé od začátku května minulého roku. Patrik Schick v dresu Leverkusenu naskočil do hry z lavičky a minutu před koncem svému týmu zajistil bod za remízu 2:2 na hřišti Augsburgu.