Brazílie jen remizovala s Marokem. Skotsko na MS vyhrálo po 36 letech

Fotbalisté Brazílie v úvodním utkání skupiny C na mistrovství světa remizovali s Marokem 1:1. Čtvrtý tým posledního šampionátu v East Rutherfordu v New Jersey poslal do vedení Ismáíl Saibárí, za "Kanárky" srovnal ještě v první půli Vinícius Júnior. Do čela skupiny se po vítězství 1:0 v Bostonu nad Haiti vyhoupli Skotové.
Soupeři se na šampionátu utkali podruhé a poprvé po 28 letech, kdy Brazílie zvítězila 3:0. Maroko natáhlo sérii neporazitelnosti na 30 zápasů.
Brazílie, s pěti triumfy nejúspěšnější země v dějinách světových šampionátů, se musela obejít bez svého historicky nejlepšího střelce Neymara, jehož trápí zranění. Zápas na MetLife Stadium, kde celý turnaj 19. července vyvrcholí, začali Maročané před 80.663 diváky velmi aktivně.
V 21. minutě otevřeli skóre po výstavní akci. Díaz našel Saibárího mezi dvěma brazilskými stopery a spoluhráč českého gólmana Kováře z PSV Eindhoven přeloboval vyběhnutého Alissona.
I nadále hrozili úřadující afričtí šampioni, paradoxně však ve 32. minutě tvrdou ranou z vápna srovnal Vinícius Júnior. V závěru úvodního dějství marocký gólman Bunú vyrazil Paquetovo zakončení ze vzduchu.
Zatímco první poločas nabídl zatím nejzajímavější dění z dosavadních zápasů na turnaji, ve druhém si ani jedno z mužstev nevypracovalo výraznější šanci. Jako kdyby oběma stačil bod. Až v desetiminutovém nastavení Alisson zbytečně vyrazil Ajnávího střelu a následně měl potíže s Amaimúního dorážkou. Brazílii čeká v dalším utkání Haiti, Maroko narazí na Skotsko.
Haiti drželo krok
První skotskou výhru na světovém šampionátu od roku 1990 obstaral ve 28. minutě John McGinn.
Skotové jsou na turnaji podeváté, ale ještě nikdy nepostoupili ze základní skupiny. V závěru přípravy dali čtyři góly Curacau i Bolívii, ale v premiéře na šampionátu proti Haiti žádnou velkou ofenzivní smršť nepředvedli a v závěru jen bránili těsný náskok.
Skotský trenér Steve Clarke, který má jako jeden z mála smlouvu až do roku 2030, byl spokojen s bojovností svých svěřenců a hlavně s tím, jak bránili. "Všichni říkali, že musíme zvítězit a my jsme zvítězili. Tenhle tým umí hrát fotbal, ale když to musí ukopat, tak to taky dokáže. V defenzívě byl perfektní," řekl v rozhovoru pro televizi BBC.
První šanci měl v 17. minutě Skot McTominay, jehož start byl nejistý kvůli žaludečním potížím. Záložník, který byl hned po svém přestupu do Neapole vyhlášen nejužitečnějším hráčem italské ligy, trefil tyč. O jedenáct minut později haitský brankář Placide, který chytá v Bastii ve druhé francouzské lize, jen vyrazil centrovaný míč a McGinn ho i díky nešťastné Bellegardově teči poslal do sítě.
Záložník Aston Villy a nejlepší střelec současného skotského týmu si připsal 21. gól v reprezentaci a ukončil svůj střelecký půst, který trval od listopadu 2024. Stejný hráč mohl po změně stran přidat pojistku, ale podruhé mířil vedle branky.
Tým z Karibiku, podle žebříčku FIFA druhý nejslabší na turnaji po Novém Zélandu, hrál s evropským favoritem překvapivě vyrovnanou partii. Předčil ho jak v držení míče, tak i v počtu střel na branku a ve druhém poločase měl jasně navrch. Ale v koncovce mu scházela přesnost. Neprosadil se ani Isidor, který střílí góly v anglické lize v Sunderlandu. Pět minut před koncem byl blízko k vyrovnání Pierrot, jehož hlavička jen těsně minula levou tyč.
Skotové po změně stran ani jednou neohrozili branku, ale první tři body uhájili. Ve skupině je čekají ještě Maroko a Brazílie, tedy stejné týmy, s nimiž při poslední účasti na MS ve Francii v roce 1998 prohráli. Jejich poslední výhra byla ještě o osm let starší, v roce 1990 zdolali Švédsko. Haiťané jsou na mistrovství světa teprve podruhé. V roce 1974 prohráli všechny tři zápasy a ani dnes na bod nedosáhli.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina C (Boston):
Brazílie - Maroko 1:1 (1:1)
Branky: 32. Vinícius Júnior - 21. Saibárí. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Casemiro, Ibaňez (oba Brazílie). Diváci: 80.663.
Brazílie: Alisson - Ibaňez (46. Danilo), Marquinhos, Magalhaes, Santos - Casemiro (46. Fabinho), Guimaraes (80. Santos) - Raphinha, Paquetá (62. Cunha), Vinícius Júnior - Thiago (62. Henrique). Trenér: Ancelotti.
Maroko: Bunú - Hakimí, Diop, Riád, Mazráví (80. Salá-Addín) - Búaddí, Ajnáví - Díaz (65. Talbí), Únáhí (65. Múrabat), Channús (80. Amaimúní) - Saibárí (89. Rahimí). Trenér: Vahbí.
Haiti - Skotsko 0:1 (0:1)
Branka: 28. McGinn. Rozhodčí: Gorbál - Gurárí, Zerhúní (všichni Alž.) - Dhafer (S.Arábie). ŽK: Bellegarde - Hickey, Curtis, McLean. Diváci: 64.146.
Haiti: Placide - Arcus, Adé, Delcroix, Expérience - Deedson (61. Casimir), Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortuné)- Pierrot, Isidor (76. Joseph) Trenér: Migné.
Skotsko: Gunn – Hickey (75. Patterson), Hendry, Hanley, Robertson - Gannon-Doak (75. Christie) , McTominay, Ferguson, McGinn (83. Curtis) - Shankland (82.McLean) , Adams (75. Dykes). Trenér: Clarke.
Světovou válku přece nechceme. Proto je dobré vědět, co vedlo k té první
Náš svět se nápadně podobá Evropě roku 1914. Tehdy byla řada lidí přesvědčena, že válka je nemyslitelná. Když budeme podobně naivní i dnes, můžeme se probudit do stejného šoku jako naši předci. I proto je potřeba vědět, kdo byli strůjci apokalypsy léta 1914. Nebýt této války, nepřišly by ani další hrůzy dvacátého století.
„Odjedu jen s pračkou.“ Válečný reportér o osudech lidí na frontě v Donbase
V ukrajinském Slovjansku na Donbase ještě funguje elektřina, obchody i kavárny, zároveň ale přibývá stop po útocích a město se dál vyprazdňuje. V rozhovoru pro pořad Spotlight válečný novinář Anton Alexejev vysvětluje, jak se mění život nedaleko fronty, proč lidé nechtějí odejít a co válka dělá s každodenností.
Kdo ji ovládá, ovládá svět. Ukrajinci se vysmívají Rusům, kteří už rok ohlašují pád obce
„Kdo ovládá Čechy, je pánem Evropy,“ řekl prý Bismarck. Na ukrajinském internetu teď koluje jeho fotografie s výrokem „Kdo ovládá Malou Tokmačku, je pánem světa.“ Naráží tím na 1500 dní trvající obranu strategicky důležité malé vesničky v Záporožské oblasti, kterou Rusové už několikrát ohlásili jako dobytou.
Jak rakovina přelstí naše tělo: Špičkový lékař odhaluje tajnou řeč nádorových buněk
Rakovinné buňky jsou nesmírně mazané. Dokážou přesvědčit své okolí, aby jim dodávalo živiny a stavební materiál k růstu. Ochočí si dokonce i imunitní systém. „Mají k tomu jakýsi speciální jazyk, který jen místo slov používá chemické signály a molekuly,“ popisuje šéf Národního ústavu pro výzkum rakoviny Aleksi Šedo.