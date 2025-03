Fotbalista dováděl za volantem s balónkem. Auto neuřídil a přišla velká rána

Bývalý nadějný fotbalista Manchesteru United Brandon Williams přiznal vinu za nebezpečnou jízdu. Při rychlosti 159 km/h havaroval.

24letý fotbalista se dostal do centra pozornosti nikoli svými dovednostmi na trávníku, ale kvůli nebezpečné jízdě, která mohla skončit tragédií. Soud se nyní zabýval divokou havárií, ke které došlo už v srpnu.

Williams zariskoval na dvouproudové silnici A34 poblíž Handforthu, který leží asi 16 km jižně od Manchesteru. Svědci vypověděli, že v podvečer řídil své Audi A3 výrazně vyšší rychlostí, než bylo na této vozovce povoleno. To nebylo vše - v ústech měl balónek a jeho spolujezdkyně si všechno natáčela na mobilní telefon.

Jízda nabrala dramatický spád. Williams ztratil kontrolu nad vozidlem, narazil do modrého Fordu Fiesta a následně do středových svodidel. To vše podle policejního protokolu v rychlosti téměř 160 km/h, byť "maximálka" na místě bouračky byla 70 mil za hodinu, tedy cca 112 km/h.

Náraz způsobil značné škody na obou vozidlech. Audi bylo vážně poškozeno a Ford přišel o kolo. Na místo byli okamžitě přivoláni policisté. Williams měl štěstí - jeho dechová zkouška na alkohol byla negativní. I tak po lékařském ošetření zamířil k výslechu na policejní stanici v Middlewichi.

Během výslechu Williams připustil, že řídil Audi. Důrazně však popřel, že by nad vozidlem neměl kontrolu. Tvrdil, že k nehodě došlo kvůli jinému řidiči, který ho donutil strhnout řízení do středových svodidel. Na otázky týkající se balónku v ústech odpověděl: "Bez komentáře.".

Případ se teď dostal před soud v Chesteru, kde se Williams přiznal k nebezpečné jízdě. Soudce stanovil termín vynesení rozsudku na 9. května.

"Jízda Brandona Williamse toho dne zjevně hluboce zaostávala za tím, co by se očekávalo od kompetentního a opatrného řidiče. Odborná analýza ukázala, že čtyři sekundy před nárazem do Fordu Fiesta jel rychlostí 159 km/h (99 mil za hodinu). Svědci uvedli, že Williams neustále zrychloval a pak prudce brzdil. Bylo jasné, že neměl vozidlo pod kontrolou. Jízda byla nepředvídatelná a rychlost byla hrubě nadměrná," uvedl při slyšení prokurátor Andrew Madden.

"Nakonec Williams zcela ztratil kontrolu a havaroval. Je štěstí, že nikdo neutrpěl vážná zranění nebo nezemřel. Jet takovou rychlostí za těchto okolností bylo extrémně nebezpečné a vystavilo životy ostatních účastníků silničního provozu vážnému riziku," dodal Madden.

Williams je odchovancem akademie Manchesteru United, kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi a v roce 2019 debutoval v prvním týmu pod vedením Ole Gunnara Solskjæra.

V sezoně 2019/20 si připsal 36 soutěžních startů a byl považován za velký talent na levém kraji obrany. Postupně se však nedokázal prosadit do základní sestavy a v sezóně 2021/22 odešel na hostování do Norwich City, kde pravidelně nastupoval v Premier League.

Po návratu do Manchesteru United se ale znovu nevešel do základního kádru a působil na hostování v Ipswich Townu. Po vypršení smlouvy s Manchesterem United se v létě 2024 se stal volným hráčem.