Benative
26. 1. Zora
Sport

Bradyho nová hra. Jak legenda NFL vyměnila prsteny šampiona za šlapající byznys

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Tom Brady vyměnil po odchodu z NFL hřiště za byznys. Investuje do wellness, značek i sportovních klubů.

Tom Brady
Tom BradyFoto: CTK
Tom Brady pověsil kariéru v NFL na hřebík – a bez pauzy vyrazil vstříc nové výzvě. Tentokrát nejde o uběhnuté yardy a touchdowny, ale o investice, vedení firem a podíly na rychle rostoucích trzích.

Sedminásobný vítěz Super Bowlu neskončil svou honbu za vítězstvím, jen vyměnil hřiště. Ve 48 letech začal další kapitolu, v níž hraje o trhy, značky a dlouhodobý vliv.

Brady vždy tvrdil, že ho definuje soutěživost. V byznysu ji uplatňuje podobně jako na hřišti: jednoduchá rozhodnutí, vysoký dopad, dlouhodobý plán.

Místo studia obranných schémat dnes zvažuje potenciál léků na hubnutí typu GLP-1, vývoj wellness trhu nebo hodnotu spotřebitelských značek. „Nejlepší podnikatelé dělají složité věci jednoduše,“ shrnul svůj přístup v jednom z rozhovorů.

Výraznou roli v jeho aktivitách hraje zdravotní a wellness průmysl. Brady se nedávno stal šéfem wellness ve společnosti digitální zdravotní péče zaměřené na léky typu GLP-1.

Tato léčiva, původně určená diabetikům, dnes patří k nejrychleji rostoucím segmentům v oblasti hubnutí. Brady sází na propojení medicíny, technologie a řízené péče jako na cestu ke zlepšení zdraví široké populace.

Zdaleka ale nezůstává jen u zdraví. Je výraznou tváří kampaní na prodej ojetých vozů pro velkou americkou autopůjčovnu a aktivně se podílí na její obchodní strategii.

Svůj přechod do byznysu shrnul s typickou sebedůvěrou: možná vyměnil prsteny za nové role, soutěživost mu ale zůstala i mimo sport.

Výraznou kapitolou je i značka TB12, postavená na výživě a regeneraci. Tu Brady spojil s firmou NoBull, která po období stagnace získala investici 50 milionů dolarů a tržní ocenění přes miliardu USD.

Nová struktura rozšiřuje nabídku o sportovní a výživové produkty, zatímco TB12 se postupně stává součástí širší platformy.

Bradyho portfolio zahrnuje také podíly ve sportovních klubech. Je minoritním akcionářem týmu Las Vegas Raiders v NFL, klubu Las Vegas Aces v ženské basketbalové WNBA a anglického fotbalového celku Birmingham City FC.

Založil rovněž profesionální pickleballový tým Las Vegas Night Owls. Díky tomu zůstává napojený na sport, ale z pozice vlastníka a stratéga.

Na rozdíl od řady jiných sportovců se nespokojuje s pasivní rolí investora. U každého projektu se snaží porozumět prostředí i kultuře.

Při vstupu do týmu Birmingham City otevřeně přiznal, že fotbal zná málo, ale věří v přenositelnost vítězných principů. Výsledky, disciplína a týmová kultura podle něj fungují univerzálně.

Ne všechny kroky vyšly. Brady investoval do NFT platformy zaměřené na digitální sběratelské předměty a obsah, která po splasknutí kryptobubliny musela zásadně změnit směr. I to ale zapadá do jeho profilu: ochota riskovat, zkoušet nové technologie a poučit se z neúspěchu.

 Dnes je Tom Brady ukázkou moderní transformace vrcholového sportovce v byznysového lídra. Jeho vliv už dávno nepůsobí jen mezi lajny.

Zatímco diváci ho sledují jako televizního experta NFL, v zákulisí buduje impérium, které může mít stejně dlouhou životnost jako jeho sportovní legenda.

