Boxerský šampion Joshua aktérem tragické nehody. Zemřeli při ní dva lidé

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua vyvázl v Nigérii s lehčím zraněním z dopravní nehody, při níž zemřeli dva lidé.
O havárii britského boxera, jenž před Vánoci vyhrál v Miami zápas s youtuberem Jakem Paulem, informovala místní policie.
K nehodě došlo nedaleko metropole Lagosu. Podle očitých svědků se auto šestatřicetiletého boxera srazilo s dalším vozidlem. Policie havárii vyšetřuje, Joshua se zatím k události nevyjádřil.
ŽIVĚDohoda je blízko, souhlasí Moskva. Trvá ale dál na anexi Donbasu
Moskva souhlasí s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mírová dohoda o válce na Ukrajině je blíže. Zároveň ale Kreml dal najevo, že o konci války uvažuje v kontextu dosažení svých cílů. Ukrajinu vyzval, aby se její síly stáhly z celého Donbasu, jehož velkou část Rusko okupuje. Uvedla to agentura Reuters.
Policisté hledají řidiče Uberu, který podvodně vylákal z muže 300 tisíc
Pražští kriminalisté pátrají po pachatelích, kteří pomocí smyšleného příběhu o odměně na účtu vylákali od jednoho muže téměř 300 tisíc korun. Na webu zveřejnili fotografii řidiče přepravní společnosti, který podle policie od poškozeného převzal peníze v hotovosti.
Strana kosovského premiéra Kurtiho získala ve volbách skoro polovinu hlasů
Strana Sebeurčení kosovského premiéra Albina Kurtiho získala po sečtení skoro všech okrsků přes 49 procent hlasů. To znamená, že k vládnutí bude potřebovat koaličního partnera, píše dnes agentura Reuters.
Křetínského francouzská elektrárna přešla plně na biomasu, ekologové to kritizují
Pro tepelnou elektrárnu v Gardanne na jihu Francie, která patří společnosti GazelEnergie ze skupiny EPH českého podnikatele Daniela Křetínského, byl letošní rok klíčový. Jeden blok elektrárny přešel z uhlí na biomasu, píše agentura AFP.
Vrah, který uhranul elity: Jack Unterweger zabíjel v Praze i USA a psal bestsellery
Spisovatel, který komentoval vraždy, jež sám spáchal. Johann „Jack“ Unterweger se z doživotně odsouzeného vraha proměnil v literární hvězdu a symbol „napraveného vězně“, jen aby po propuštění začal znovu zabíjet. Příběh muže, který dokonale obelstil rakouskou kulturní elitu, dodnes zůstává temnou lekcí o lidské manipulaci. Proč nikdo tak dlouho nechtěl vidět vraha za charismatickým autorem?