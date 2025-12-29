Přeskočit na obsah
Sport

Boxerský šampion Joshua aktérem tragické nehody. Zemřeli při ní dva lidé

ČTK

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua vyvázl v Nigérii s lehčím zraněním z dopravní nehody, při níž zemřeli dva lidé.

Jake Paul v Anthony Joshua
Anthony Joshua v nedávném utkání s Jakem Paulem.Foto: REUTERS
O havárii britského boxera, jenž před Vánoci vyhrál v Miami zápas s youtuberem Jakem Paulem, informovala místní policie.

K nehodě došlo nedaleko metropole Lagosu. Podle očitých svědků se auto šestatřicetiletého boxera srazilo s dalším vozidlem. Policie havárii vyšetřuje, Joshua se zatím k události nevyjádřil.

