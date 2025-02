V Moskvě chtějí světový box, ať to stojí, co to stojí. Očekává se sto tisíc fanoušků

Šéf Mezinárodní boxerské asociace (IBA) Umar Kremljov chce uspořádat další zápas o titul profesionálního mistra světa v polotěžké váze v Moskvě.

V Rusku se od jeho vojenské invaze na Ukrajinu před třemi lety žádné významné mezinárodní sportovní akce nekonají.

Přesto Kremljov věří, že do metropole dostane souboj mezi Dmitrijem Bivolem a Arturem Beterbijevem.

O víkendu se oba ruští boxeři utkali o tituly organizací WBA, WBC, IBF, WBO a IBO podruhé za sebou v Rijádu.

Beterbijev, který má i kanadské občanství, vyhrál a oplatil Bivolovi porážku z loňského října.

"Myslím, že potřebujeme třetí souboj mezi Arturem a Dmitrijem, protože jsme byli svědky ničeho menšího než události roku. Musíme to zopakovat," řekl Kremljov podle agentury Reuters.

"Ti kluci jsou skutečně nejlepší boxeři v této váze. Uspořádáme jejich zápas v Moskvě, ať to stojí, co to stojí," prohlásil Kremljov.

"Začneme o tom jednat. Vidím to na stadion Lužniki a skoro sto tisíc lidí v hledišti," vysnil si kontroverzní šéf IBA, jenž je v dlouhodobém sporu s Mezinárodním olympijským výborem, který hrozí boxu vyřazením z programu her.

Součástí galavečera v Rijádu měl být i souboj o titul profesionálního mistra světa v těžké váze organizace IBF. Britský boxer Daniel Dubois ale kvůli nemoci k obhajobě proti Novozélanďanovi Josephu Parkerovi nenastoupil.