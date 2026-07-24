160 minut tenisové parády. Bouzkovou připravila o šanci na obhajobu krajanka

Devatenáctiletá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze obhájkyni titulu Marii Bouzkovou 2:6, 6:4, 7:6 a postoupila do semifinále.
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Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Valentová (5-ČR) - Bouzková (1-ČR) 2:6, 6:4, 7:6 (8:6), Snigurová (8-Ukr.) - Tararudíová (Thaj.) 6:0, 6:3.
Čtyřhra - semifinále: Dartová, Lumsdenová (4-Brit.) - A. Kovačková, J. Kovačková (ČR) 3:6, 6:3, 10:3.
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