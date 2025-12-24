Boston zopakoval potupný debakl. Jednodušší už to nebude, čílil se Pastrňák

David Pastrňák si připsal asistenci, ale Boston utrpěl domácí debakl 2:6 s Montrealem a pro Bruins to byl čtvrtý neúspěch v řadě.
Třetí nejproduktivnější Čech v historii zámořské soutěže Pastrňák se do statistik zapsal 18 sekund před koncem první třetiny. Po jeho pobídce dostal Bruins do vedení 2:1 v početní převaze Alex Steeves. Pastrňák zaznamenal 40. bod v sezoně (14+26).
Hosté z Montrealu ale vyrovnali a v třetí třetině nasázeli gólmanovi Jeremymu Swaymanovi čtyři branky. Stejným poměrem prohrál Boston i v předchozím utkání s Ottawou.
Pavel Zacha odehrál za Bruins přes 15 minut. V brankovišti Canadiens dostal před Jakubem Dobešem přednost jednadvacetiletý Jacob Fowler, který zneškodnil 26 střel.
"Máme systém, o kterém víme, že funguje. V průběhu sezony nám přinesl spoustu výher. Teď se ale musíme rychle vzpamatovat a vrátit se k němu, než bude pozdě. Je před námi ještě spousta utkání. V posledních zápasech se ale zdá, že jsme byli lehce mentálně unavení a udělali spoustu chyb. Teď může naštěstí každý strávit pár dní se svými rodinami a vrátit se plný síly, protože jednodušší už to jednoznačně nebude," prohlásil Pastrňák.
Právě kvůli jeho nedovolenému postavení v brankovišti a úspěšné trenérské výzvě nešli Bruins na konci druhého dějství do vedení 3:2. Naopak ve třetí třetině podobný a nakonec vítězný gól Canadiens rozhodčí po přezkoumání u videa uznali.
Brankář David Rittich dovedl 31 zákroky hokejisty Islanders k výhře 2:1 nad New Jersey a byl zvolen první hvězdou.
Třiatřicetiletý Rittich inkasoval pouze v 16. minutě, kdy ho střelou z mezikruží překonal obránce Brett Pesce. Pak už úřadovali pouze domácí Islanders. Po polovině utkání vyrovnal sedmou trefou v sezoně Simon Holmström a 75 sekund před třetí sirénou zajistil Ostrovanům dva body kanadský obránce Adam Pelech po závaru před brankou Jacoba Markströma. Klub z Long Islandu vyhrál po třech porážkách a Štědrý večer prožije na pátém místě velmi vyrovnané Východní konference.
"Byl to zábavný zápas a bavil jsem se při něm i já na střídačce stejně jako fanoušci v ochozech. Oba týmy měly spoustu brankových příležitostí. Líbilo se mi, jak jsme hráli, i když jsme prohrávali. Holmström odvedl skvělou práci při forčekování a srovnal. A na konci to pro nás rozlouskl Pelech. Miluji energii v naší hale, která se dostaví vždy poté, co skórujeme," uvedl kouč Islanders a bývalý brankář Patrick Roy.
Toronto - Pittsburgh 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
Branky: 10. Nylander, 14. Maccelli, 28. Lorentz, 52. Domi, 58. McMann, 59. Nylander - 10. Rust, 32. McGroarty, 41. Mantha. Střely na branku: 31:32. Diváci: 18.979. Hvězdy zápasu: 1. Nylander, 2. Domi, 3. McMann (všichni Toronto).
Detroit - Dallas 4:3 v prodl. (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0)
Branky: 56. a 61. Larkin, 10. J. van Riemsdyk, 44. Finnie - 31. Hintz, 40. Benn, 52. W. Johnston. Střely na branku: 25:22. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. J. van Riemsdyk (oba Detroit), 3. W. Johnston (Dallas).
Washington - NY Rangers 3:7 (0:1, 3:1, 0:5)
Branky: 21. Carlson, 29. D. Strome, 33. Protas - 15. a 49. T. Raddysh, 54. a 59. Trocheck, 32. Cuylle, 50. Lafreniere, 58. Panarin. Střely na branku: 32:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. T. Raddysh (oba NY Rangers), 3. Protas (Washington).
Boston - Montreal 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Branky: 13. Chusnutdinov, 20. Steeves (Pastrňák) - 12. Blais, 22. Děmidov, 48. Z. Bolduc, 49. Caufield, 51. Suzuki, 53. Slafkovský. Střely na branku: 28:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hutson, 2. Dobson, 3. Suzuki (všichni Montreal).
Ottawa - Buffalo 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 18. Greig, 30. Stützle - 16. a 61. Byram, 27. Östlund. Střely na branku: 26:25. Diváci: 17.753. Hvězdy zápasu: 1. Byram (Buffalo), 2. Greig (Ottawa), 3. Lyon (Buffalo).
NY Islanders - New Jersey 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky: 33. Holmström, 59. Pelech - 16. Pesce. Střely na branku: 25:32. David Rittich odchytal za NY Islanders celé utkání, z 32 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 96,9 procenta. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Rittich, 2. Pelech, 3. Holmström (všichni NY Islanders).
Carolina - Florida 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)
Branky: 5. Robinson, 22. Svečnikov - 44. Mikkola, 47. Kunin, 47. Lundell, 50. Bennett, 56. S. Jones. Střely na branku: 19:22. Diváci: 18.318. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. S. Jones, 3. Reinhart (všichni Florida).
Minnesota - Nashville 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky: 7. Faber, 21. Eriksson Ek - 15. O'Reilly, 18. Josi, 61. Stamkos. Střely na branku: 32:29. Diváci: 19.033. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Nashville), 2. Eriksson Ek (Minnesota), 3. O'Reilly (Nashville).
Chicago - Philadelphia 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branky: 39. Donato - 11. Konecny, 32. Cates, 58. Grundström. Střely na branku: 21:26. Diváci: 20.256. Hvězdy zápasu: 1. Konecny (Philadelphia), 2. Donato (Chicago), 3. Cates (Philadelphia).
Colorado - Utah 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 28. Girard. Střely na branku: 26:32. Vítek Vaněček odchytal za Utah 57:42 minut, z 26 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 96,2 procenta. Diváci: 18.127. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Girard (oba Colorado), 3. Vaněček (Utah).
Edmonton - Calgary 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Branky: 20., 22. a 46. Draisaitl, 7. Nugent-Hopkins, 32. Hyman - 16. Weegar. Střely na branku: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Hyman (všichni Edmonton).
Vegas - San Jose 7:2 (5:0, 1:1, 1:1)
Branky: 9. a 46. Marner, 2. Howden, 12. Sissons, 15. Hertl, 19. Stone, 39. R. Smith - 27. Celebrini, 49. Graf. Střely na branku: 26:23. Diváci: 18.092. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. R. Smith, 3. Dorofejev (všichni Vegas).
Los Angeles - Seattle 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Branky: 37. Fiala, 49. Kuzmenko - 22. Eberle, 28. Gaudreau, 37. Meyers. Střely na branku: 37:28. Diváci: 18.143. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. Tolvanen (oba Seattle), 3. Kuzmenko (Los Angeles).
