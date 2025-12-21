Přeskočit na obsah
Benative
21. 12. Natálie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Zacha i Klapka se trefili, brankář Dostál byl strůjcem vítězství

Sport,ČTK

Pavel Zacha se v NHL prosadil i ve druhém utkání po sobě a pomohl Bostonu získat bod za porážku 4:5 po nájezdech s Vancouverem. Na straně vítězů zaznamenal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka se třetím gólem v sezoně podílel na výhře Calgary 6:3 nad Vegas, za poražený tým přihrál na jeden gól Tomáš Hertl.

Radost hráčů Bostonu
Radost hráčů BostonuFoto: REUTERS
Reklama

Lukáš Dostál pomohl 23 zákroky k vítězství Anaheimu 4:3 nad Columbusem. U rozhodujícího gólu asistoval Radko Gudas. Islanders i díky třiceti zákrokům Davida Ritticha získali bod za porážku 2:3 po nájezdech v Buffalu.

Zacha poslal po nahrávce Nikity Zadorova puk u levé tyčky do prázdné branky a vyrovnal v polovině zápasu na 2:2. Boston vedl 1:0 a 3:2, ale prodloužení si Bruins vynutili až trefou v 57. minutě.

Za Vancouver vstřelil dva góly Linus Karlsson, přičemž u jeho první branky asistoval Hronek. V rozstřelu se prosadil pouze v sedmé sérii Liam Öhgren, který skóroval i v základní hrací době. Z českých hráčů dostal v nájezdech důvěru jen David Pastrňák, trefil břevno.

Klapka skóroval v NHL poprvé od začátku listopadu, následně si ve dvaceti zápasech připsal dvě přihrávky. Proti Vegas zvýšil v deváté minutě na 2:0, když tečoval střelu Jana Kuzněcova.

Reklama
Reklama

Calgary i díky dvěma trefám Mikaela Backlunda vedlo ve 33. minutě 5:1. Vegas už jen zápas zdramatizovalo, přičemž Hertl asistoval u druhého gólu týmu.

Anaheim den po debaklu 3:8 od Dallasu vlétl do utkání s velkým elánem. Už po třech minutách vedl 2:0 po trefách Mikaela Granlunda a Jacoba Trouby. Columbus brzy snížil v přesilové hře zásluhou Dmitrije Voronkova a na začátku druhé třetiny vyrovnal tečí Mason Marchment.

Kalifornskému klubu vrátil vedení Mason McTavish. Hosté opět odpověděli, poté co Dostála překonal Zach Werenski. Zápas rozhodl v 57. minutě Pavel Minťukov.

Gólové akci předcházel Gudasův dobrý zákrok, neboť udržel útočné pásmo. Dostál, který byl v zápase s Dallasem střídán v patnácté minutě po čtvrtém gólu, vychytal třináctou výhru sezony z 21 startů.

Reklama
Reklama

Islanders prohrávali v polovině zápasu s Buffalem o dva góly, Ritticha překonali Rasmus Dahlin a Tage Thompson.

V závěru druhé třetiny snížil Mathew Barzal a 28 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal Emil Heineman. Český brankář inkasoval v rozstřelu dvakrát, duel rozhodl v páté sérii Josh Norris střelou nad lapačku.

Související

NHL:

NY Rangers - Philadelphia 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:4, 2:0 - 0:0)

Reklama
Reklama

Branky: 20., 33. a rozhodující sam. nájezd Panarin, 50. Trocheck, 58. Zibanejad - 27. Sanheim, 28. Tippett, 31. Zegras, 35. Abols. Střely na branku: 27:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Sanheim (Philadelphia).

Washington - Detroit 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Branky: 31. Protas, 49. Fehérváry - 2. Leonard, 22. Van Riemsdyk, 26. Söderblom, 31. Seider, 58. Larkin. Střely na branku: 26:41. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Seider, 2. Gibson (oba Detroit), 3. Ovečkin (Washington).

Ottawa - Chicago 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Reklama
Reklama

Branky: 7. a 35. B. Tkachuk, 42. a 46. Perron, 29. Stützle, 57. Zetterlund - 22. a 39. Michejev, 30. Burakovsky, 48. Lardis. Střely na branku: 40:24. Diváci: 18.254. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Perron (oba Ottawa), 3. Michejev (Chicago).

Minnesota - Edmonton 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Branky: 4. a 11. Boldy, 20. Hartman, 50. Tarasenko, 59. Sturm - 14. Mangiapane, 19. McDavid. Střely na branku: 37:30. Diváci: 19.025. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Faber (oba Minnesota), 3. Draisaitl (Edmonton).

Buffalo - NY Islanders 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Reklama
Reklama

Branky: 2. Dahlin, 29. T. Thompson, rozhodující sam. nájezd Norris - 40. Barzal, 60. Heineman. Střely na branku: 32:34. David Rittich odchytal za NY Islanders celý zápas, inkasoval dva góly z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Dahlin, 3. Norris (všichni Buffalo).

Florida - St. Louis 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Branky: 28. Greer, 33. Reinhart - 10. a 53. Neighbours, 53. a 57. Thomas, 22. Berggren, 40. Faulk. Střely na branku: 29:31. Diváci: 19.081. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Berggren, 3. Thomas (všichni St. Louis).

Boston - Vancouver 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0)

Reklama
Reklama

Branky: 9. Geekie, 30. Zacha, 33. Jeannot, 57. Peeke - 48. a rozhodující sam. nájezd Öhgren, 25. a 44. L. Karlsson (na první Hronek), 20. Sasson. Střely na branku: 42:22. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Öhgren, 2. L. Karlsson (oba Vancouver), 3. Geekie (Boston).

Montreal - Pittsburgh 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 33. a 58. Anderson, 17. Slafkovský, 19. Beck. Střely na branku: 21:31. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Anderson, 3. Beck (všichni Montreal).

Tampa Bay - Carolina 6:4 (0:3, 3:0, 3:1)

Reklama
Reklama

Branky: 47. a 60. Guentzel, 21. Goncalves, 22. Point, 37. Finley, 44. McDonagh - 3. Robinson, 4. Blake, 13. Nadeau, 43. A. Svečnikov. Střely na branku: 29:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. James, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).

Nashville - Toronto 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Branky: 25. Haula, 36. Wilsby, 50. Evangelista, 59. Stamkos, 60. C. Smith - 2. Roy, 32. Tavares, 60. McCann. Střely na branku: 34:22. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Evangelista, 2. Wilsby, 3. Saros (všichni Nashville).

Calgary - Vegas 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Reklama
Reklama

Branky: 4. a 29. Backlund, 9. Klapka, 16. Lomberg, 33. Farabee, 60. Huberdeau - 11. R. Smith, 35. Korczak (Hertl), 57. Stone. Střely na branku: 26:37. Diváci: 18.256. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Zary, 3. Weegar (všichni Calgary).

Anaheim - Columbus 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 3. Granlund, 3. Trouba, 34. McTavish, 57. Minťukov (Gudas) - 6. Voronkov, 24. Marchment, 53. Werenski. Střely na branku: 28:26. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 15.897. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. Minťukov, 3. McTavish (všichni Anaheim).

San Jose - Seattle 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Reklama
Reklama

Branky: 32. Gaudette, 41. Graf - 27. Tolvanen, 42. Evans, 45. Lindgren, 59. Stephenson. Střely na branku: 36:32. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Daccord (Seattle), 2. Graf (San Jose), 3. Stephenson (Seattle).

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Chondrocladia alias masožravá houba zvaná jako smrtící koule.
Chondrocladia alias masožravá houba zvaná jako smrtící koule.
Chondrocladia alias masožravá houba zvaná jako smrtící koule.

Hlubiny oceánu stále překvapují. Vědci objevili nečekanou smrtící kouli

Zapomeňte na pasivní mořské houby, které znáte z koupelen nebo animovaných seriálů. V mrazivých hlubinách u Antarktidy operuje predátor, který vypadá jako křehká skleněná bublina, ale pro kolemjdoucí korýše je konečnou stanicí. Robot SuBastian tam narazil na „smrtící kouli“, která dokazuje, že evoluce má v hloubce tří kilometrů velmi černý smysl pro humor.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama