Zacha i Klapka se trefili, brankář Dostál byl strůjcem vítězství

Pavel Zacha se v NHL prosadil i ve druhém utkání po sobě a pomohl Bostonu získat bod za porážku 4:5 po nájezdech s Vancouverem. Na straně vítězů zaznamenal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka se třetím gólem v sezoně podílel na výhře Calgary 6:3 nad Vegas, za poražený tým přihrál na jeden gól Tomáš Hertl.
Lukáš Dostál pomohl 23 zákroky k vítězství Anaheimu 4:3 nad Columbusem. U rozhodujícího gólu asistoval Radko Gudas. Islanders i díky třiceti zákrokům Davida Ritticha získali bod za porážku 2:3 po nájezdech v Buffalu.
Zacha poslal po nahrávce Nikity Zadorova puk u levé tyčky do prázdné branky a vyrovnal v polovině zápasu na 2:2. Boston vedl 1:0 a 3:2, ale prodloužení si Bruins vynutili až trefou v 57. minutě.
Za Vancouver vstřelil dva góly Linus Karlsson, přičemž u jeho první branky asistoval Hronek. V rozstřelu se prosadil pouze v sedmé sérii Liam Öhgren, který skóroval i v základní hrací době. Z českých hráčů dostal v nájezdech důvěru jen David Pastrňák, trefil břevno.
Klapka skóroval v NHL poprvé od začátku listopadu, následně si ve dvaceti zápasech připsal dvě přihrávky. Proti Vegas zvýšil v deváté minutě na 2:0, když tečoval střelu Jana Kuzněcova.
Calgary i díky dvěma trefám Mikaela Backlunda vedlo ve 33. minutě 5:1. Vegas už jen zápas zdramatizovalo, přičemž Hertl asistoval u druhého gólu týmu.
Anaheim den po debaklu 3:8 od Dallasu vlétl do utkání s velkým elánem. Už po třech minutách vedl 2:0 po trefách Mikaela Granlunda a Jacoba Trouby. Columbus brzy snížil v přesilové hře zásluhou Dmitrije Voronkova a na začátku druhé třetiny vyrovnal tečí Mason Marchment.
Kalifornskému klubu vrátil vedení Mason McTavish. Hosté opět odpověděli, poté co Dostála překonal Zach Werenski. Zápas rozhodl v 57. minutě Pavel Minťukov.
Gólové akci předcházel Gudasův dobrý zákrok, neboť udržel útočné pásmo. Dostál, který byl v zápase s Dallasem střídán v patnácté minutě po čtvrtém gólu, vychytal třináctou výhru sezony z 21 startů.
Islanders prohrávali v polovině zápasu s Buffalem o dva góly, Ritticha překonali Rasmus Dahlin a Tage Thompson.
V závěru druhé třetiny snížil Mathew Barzal a 28 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal Emil Heineman. Český brankář inkasoval v rozstřelu dvakrát, duel rozhodl v páté sérii Josh Norris střelou nad lapačku.
NHL:
NY Rangers - Philadelphia 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:4, 2:0 - 0:0)
Branky: 20., 33. a rozhodující sam. nájezd Panarin, 50. Trocheck, 58. Zibanejad - 27. Sanheim, 28. Tippett, 31. Zegras, 35. Abols. Střely na branku: 27:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Sanheim (Philadelphia).
Washington - Detroit 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Branky: 31. Protas, 49. Fehérváry - 2. Leonard, 22. Van Riemsdyk, 26. Söderblom, 31. Seider, 58. Larkin. Střely na branku: 26:41. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Seider, 2. Gibson (oba Detroit), 3. Ovečkin (Washington).
Ottawa - Chicago 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
Branky: 7. a 35. B. Tkachuk, 42. a 46. Perron, 29. Stützle, 57. Zetterlund - 22. a 39. Michejev, 30. Burakovsky, 48. Lardis. Střely na branku: 40:24. Diváci: 18.254. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Perron (oba Ottawa), 3. Michejev (Chicago).
Minnesota - Edmonton 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
Branky: 4. a 11. Boldy, 20. Hartman, 50. Tarasenko, 59. Sturm - 14. Mangiapane, 19. McDavid. Střely na branku: 37:30. Diváci: 19.025. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Faber (oba Minnesota), 3. Draisaitl (Edmonton).
Buffalo - NY Islanders 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)
Branky: 2. Dahlin, 29. T. Thompson, rozhodující sam. nájezd Norris - 40. Barzal, 60. Heineman. Střely na branku: 32:34. David Rittich odchytal za NY Islanders celý zápas, inkasoval dva góly z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Dahlin, 3. Norris (všichni Buffalo).
Florida - St. Louis 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Branky: 28. Greer, 33. Reinhart - 10. a 53. Neighbours, 53. a 57. Thomas, 22. Berggren, 40. Faulk. Střely na branku: 29:31. Diváci: 19.081. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Berggren, 3. Thomas (všichni St. Louis).
Boston - Vancouver 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0)
Branky: 9. Geekie, 30. Zacha, 33. Jeannot, 57. Peeke - 48. a rozhodující sam. nájezd Öhgren, 25. a 44. L. Karlsson (na první Hronek), 20. Sasson. Střely na branku: 42:22. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Öhgren, 2. L. Karlsson (oba Vancouver), 3. Geekie (Boston).
Montreal - Pittsburgh 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky: 33. a 58. Anderson, 17. Slafkovský, 19. Beck. Střely na branku: 21:31. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Anderson, 3. Beck (všichni Montreal).
Tampa Bay - Carolina 6:4 (0:3, 3:0, 3:1)
Branky: 47. a 60. Guentzel, 21. Goncalves, 22. Point, 37. Finley, 44. McDonagh - 3. Robinson, 4. Blake, 13. Nadeau, 43. A. Svečnikov. Střely na branku: 29:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. James, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).
Nashville - Toronto 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Branky: 25. Haula, 36. Wilsby, 50. Evangelista, 59. Stamkos, 60. C. Smith - 2. Roy, 32. Tavares, 60. McCann. Střely na branku: 34:22. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Evangelista, 2. Wilsby, 3. Saros (všichni Nashville).
Calgary - Vegas 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Branky: 4. a 29. Backlund, 9. Klapka, 16. Lomberg, 33. Farabee, 60. Huberdeau - 11. R. Smith, 35. Korczak (Hertl), 57. Stone. Střely na branku: 26:37. Diváci: 18.256. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Zary, 3. Weegar (všichni Calgary).
Anaheim - Columbus 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky: 3. Granlund, 3. Trouba, 34. McTavish, 57. Minťukov (Gudas) - 6. Voronkov, 24. Marchment, 53. Werenski. Střely na branku: 28:26. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 15.897. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. Minťukov, 3. McTavish (všichni Anaheim).
San Jose - Seattle 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky: 32. Gaudette, 41. Graf - 27. Tolvanen, 42. Evans, 45. Lindgren, 59. Stephenson. Střely na branku: 36:32. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Daccord (Seattle), 2. Graf (San Jose), 3. Stephenson (Seattle).
