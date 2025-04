"Bojím se už při cizím dotyku mého ramene." Ve světě tenisu roste chaos kvůli dopingu

Světová jednička Ital Jannik Sinner se v květnu vrátí na scénu po dopingovém trestu, jiný grandslamový šampion upadl do klatby až do poloviny roku 2026. Světem tenisu dál hýbou přečiny za nepovolené látky v krvi. Hráči nevědí, co si můžou dovolit, v pravidlech podle nich není jasný řád a systém.

To srovnání bije do očí. V době, kdy se okruh ATP těší na blížící se návrat aktuálního tenisového krále, který si odpykal tříměsíční distanc za nalezení zakázaného clostebolu v jeho vzorcích, přišla zpráva o dalším tvrdém trestu.

Vítěz dvou grandslamů ve čtyřhře Max Purcell přijal za porušení dopingových pravidel flastr na 18 měsíců.

Sedmadvacetiletý Australan loni v prosinci přiznal, že nevědomky dostal infuzi vitamínů nad povolený limit 100 mililitrů, a nechal si dobrovolně zastavit činnost. Ta bude platit po úterním vyjádření Agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) do 11. června 2026.

Zbytek hráčského pole volá po jasnějších antidopingových pravidlech a následných trestech.

"To je v posledních letech už poněkolikáté. Někdo dostane téměř dvouletý trest, jiný pár měsíců nebo nic. Tohle řešení škodí tenisu. To si říkáte, jakou bitvu vlastně chcete vyhrát. Jestli hledáme skutečně hráče s pozitivním testem, nebo se všechno scvrkává na to, jak dobrého máte právníka," nechal se slyšet švýcarský veterán Stan Wawrinka v rozhovoru pro Eurosport France.

Také Sinner se hájil tím, že jeho tělo kontaminoval neopatrný fyzioterapeut. Když už to vypadalo, že případ půjde až k arbitráži, přijal Ital dobrovolný trest.

Zbytek hráčského pole nyní bere jeho případ jako nebezpečný precedent, kdy může tenistu zastavit i něčí záměrné chování.

"Právě teď, když mi někdo potřese rukou nebo se mě dotkne ramene, aby mě pozdravil, už se bojím a přemýšlím, jestli nemá na sobě nějaký krém, který by se mi mohl dostat do metabolismu a mohl bych mít pozitivní test. Vždyť by se nedalo dokázat," uvedl na turnaji v Madridu americký tenista Ben Shelton.

Ostré tresty ale hrozí tenistům i kvůli jinému přečinu. Američan Jenson Brooksby se vrátil letos na okruh poté, co více než rok pykal za to, že prošvihl tři dopingové kontroly během 12 měsíců.

"Každý den mám v 15 hodin na telefonu zapnutý budík, abych v aplikaci antidopingového systému aktualizoval polohu, kde se nacházím, aby kontrola mohla namátkově přijít a odebrat mi vzorek," vysvětlil Shelton.

Komisaři jsou totiž nekompromisní a pokud sportovec není na místě, kde podle aplikace v danou hodinu má být k dispozici, nemají slitování.

"Zavolají vám a když tam nejste, máte hodinu na to se dostavit. Je to velmi stresující. Jednou se mi to stalo, ale naštěstí jsem to tehdy stihnul," dodal Američan.

Na druhou stranu Sinner nakonec velkou újmu neutrpěl. Po třech měsících bez tenisu je stále světovou jedničkou a volno využil k odpočinku.

"Trochu jsem si odpočinul od všeho toho shonu, trávil jsem čas s rodinou, s přáteli. Dělal jsem nové věci a lépe poznával sám sebe, zjišťoval, jak na tom jsem. Myslím, že mi to hodně pomohlo," uvedl italský tenista, který se vrátí druhý květnový týden na domácím podniku v Římě.