Bö vyhrál poslední sprint SP v Oslu a má malý glóbus, Hornig byl jednadvacátý

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö vyhrál na posledním Světovém poháru v kariéře sprint v Oslu. Jednatřicetiletý závodník porazil o 25,7 vteřiny krajana Sturlu Holma Laegreida a získal malý křišťálový glóbus za triumf v disciplíně. V celkovém pořadí seriálu ale snížil manko na Laegreida pouze o 15 bodů na 89. Nejlepší z českých reprezentantů byl jednadvacátý Vítězslav Hornig.

Vedle Horniga, který musel na dvě trestná kola, bodovali další tři čeští závodníci. Michal Krčmář byl po dvou chybách třiadvacátý, Tomáš Mikyska doběhl po stejné střelecké bilanci na 32. pozici a debutant Petr Hák skončil s bezchybnou střelbou na 35. místě. Neuspěl jen Jonáš Mareček, který minul jednou a obsadil 42. místo.

Pětinásobný vítěz Světového poháru Bö vybojoval 91. individuální vítězství v seriálu i díky bezchybné střelbě. Přestože se ještě před pár dny potýkal s nemocí, která dnes neumožnila start jeho bratrovi Tarjeimu, měl nejlepší běžecký čas. Sesadit Laegreida z čela SP se pokusí ještě o víkendu, kdy jsou na programu stíhací závody a závody s hromadným startem.

Pětadvacetiletý Hornig, který se vrátil do SP po narození dcery, zahájil závod na Holmenkollenu jednou chybou vleze, kdy minul poslední terč. Netrefil také jednu ránu vestoje. "Střelnice nebyla těžká, byly to dvě hloupé chyby. Rána vleže byla stržená, vestoje šlo o chybu při nájezdu na terč," řekl České televizi Hornig.

Krčmář přišel o šanci na dobrý výsledek v úvodní ležce, kde minul dvakrát. "Asi tam byla spíše moje chyba. Musím si to projít s trenérem. Je to škoda, protože zbytek závodu byl velice slušný," podotkl.

Úspěšnou premiéru mezi elitou prožil dvojnásobný bronzový medailista z juniorského mistrovství světa Hák. Jednadvacetiletý rodák z Jilemnice byl jako jediný z českých reprezentantů střelecky stoprocentní a získal při debutu v SP šest bodů.

SP v biatlonu v Oslu (Norsko) - sprinty:

Muži (10 km): 1. J. T. Bö 24:49,5 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid -25,7 (0), 3. Dale-Skjevdal -36,7 (1), 4. Frey -46,6 (1), 5. Sörum (všichni Nor.) -59,8 (2), 6. Giacomel (It.) -1:01,1 (2), …21. Hornig -1:44,2 (2), 23. Krčmář -1:50,7 (2), 32. Mikyska -1:59,2 (2), 35. Hák -2:07,5 (0), 42. Mareček -2:17,8 (1). Konečné pořadí sprintu (po 7 závodech): 1. J. T. Bö 432, 2. Laegreid 381, 3. Jacquelin (Fr.) 325, 4. Uldal (Nor.) 284, 5. Giacomel 279, 6. Samuelsson (Švéd.) 268, …23. Hornig 129, 27. Krčmář 87, 31. Mareček 71, 52. Václavík 22, 62. Mikyska 14, 74. Hák 6, 81. Štvrtecký 1. Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. Laegreid 1146, 2. J. T. Bö 1057, 3. Perrot (Fr.) 825, 4. Jacquelin 755, 5. Fillon Maillet (Fr.) 747, 6. Samuelsson 744 …21. Hornig 330, 33. Krčmář 185, 44. Mareček 104, 53. Václavík 59, 65. Mikyska 22, 84. Hák 6, 90. Štvrtecký (všichni ČR) 1.