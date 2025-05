Bizarní zákrok při nájezdech poškodil Slováky. V klíčovém zápase prohráli s Rakušany

Slovenští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Stockholmu s Rakušany 2:3 po samostatných nájezdech. Svěřencům kouče Vladimíra Országha se podařilo smazat dvoubrankové manko, které měli po první třetině, ale nájezdy pak rozhodl bývalý hráč brněnské Komety Peter Schneider. Rakušané získali ve skupině A první body.

Rozstřel měl kontroverzní vyústění. Krištof musel v páté sérii uspět, aby odvrátil porážku. V pádu po jasném faulu gólmana Kickerta, který ho podrazil holí, však zakončil jen do tyčky. Přes protesty Slováků už sudí po poradě nenechali nájezd opakovat a slavili Rakušané.

Zatímco Slováci si minule proti Slovinsku připsali první body na šampionátu, Rakušané přes povedené výkony proti Finům a Švédům vstupovali do zápasu s nulou na kontě. A v první třetině dali jasně najevo, jak moc to chtějí změnit.

Střelecky byli výrazně aktivnější, na pokusy mezi tyčky vyhráli 11:6 a svoji převahu vyjádřili i ve skóre. V osmé minutě Wolf fantastickou zpětnou nahrávkou našel Schneidera, který poslal Rakušany do vedení.

Ve 12. minutě už to bylo 2:0. Osamocený Kasper obral o kotouč trojici bránících Slováků, proti Hlavajovi pak vycházející hvězda Detroitu stihla kličku do forhendu a zakončila do prázdné branky. V posledních sekundách před přestávkou zazvonil Sukeľ v početní výhodě Slováků na tyčku.

Slováci od druhé části přeskupili sestavu a obraz hry se výrazně změnil. Měli ale také velkou porci štěstí, když Thaler orazítkoval levou tyčku. Ve 27. minutě snížil Honzek poté, co zachytil kotouč, když se ho Maier snažil odpálit do bezpečí - Kickerta překonal ranou na bližší tyčku.

Před polovinou základní hrací doby Sýkora ani na dva pokusy nepřekonal zblízka Kickerta. Vzápětí na druhé straně skončila Heinrichova rána na horní tyčce za Hlavajovými zády.

V polovině třetí třetiny byl blízko třetí trefě Rakušanů Haudum, o chvilku později však slavili vyrovnání Slováci. Kapitán Sukeľ si vyměnil kotouč s Takáčem, při forhendové kličce Kickertovi ukázal velkou trpělivost se zakončením a z úhlu zavěsil pod horní tyčku.

Čederle mohl tři minuty před sirénou dokonat obrat a rozhodnout, jenže Kickert byl proti. Přes několik šancí nerozhodlo ani prodloužení a poprvé na letošním MS došlo až na samostatné nájezdy. Jako první uspěl ve druhé sérii Chromiak, ale Haudum a Schneider skórovali ve čtvrté a páté sérii.

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina A (Stockholm):

Rakousko - Slovensko 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Schneider (Wolf, Kasper), 12. Kasper (Schneider, Unterweger), rozhodující sam. nájezd Schneider - 27. Honzek, 51. M. Sukeľ (Takáč, Čajkovič). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Tscherrig - Schlegel (oba Švýc.), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 4375.

Rakousko: Kickert - Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeldt - Schneider, Kasper, Zwerger - Rohrer, Baumgartner, T. Raffl - Lebler, Haudum, Huber - Thaler, Achermann, Kainz. Trenér: Bader.

Slovensko: Hlavaj - Kňažko, Mudrák, P. Koch, Grman, Rosandič, M. Ivan, Golian - Honzek, M. Sukeľ, Takáč - Chromiak, Dvorský, A. Sýkora - Lantoši, Krištof, Regenda - Miloš Roman, Čederle, Hrehorčák - Čajkovič. Trenér: Országh.

Skupina A: