Bizarní svět, žasnou v zámoří nad sérií Čechů. Kanadský provokatér skončil v slzách

V kolébce hokeje se těžko vyrovnávají s dalším vyřazením od Čechů na mistrovství světa dvacítek. Sílu českých reprezentantů ale nikdo v Kanadě nepopírá. Ani to, že divoké semifinále vyhráli zcela zaslouženě.
Kanada juniorskému hokeji ještě nedávno vládla. V letech 2020 až 2023 čtyřikrát hrála finále MS a třikrát brala zlato. Stvrzovala pozici historického hegemona této věkové úrovně.
Od té doby ale neprošla do boje o nejcennější kov ani jednou. A může za to Česko. Země, která v kategorii do 20 let dlouhé roky nestačila žádné velmoci, natož Kanadě.
„Bizarní svět,“ komentoval třetí stopku od Čechů v řadě moderátor kanadské televize TSN James Duthie.
„Pro Kanadu je to jako Na Hromnice o den více… kdyby to byl horor,“ připodobnil zážitek hokejistů javorového listu ke slavné komedii, v níž hlavní hrdina prožívá tentýž den pořád dokola.
„Stejný konec proti stejnému soupeři třetí rok po sobě za velmi podobných okolností na úplném konci zápasu,“ pokračoval moderátor.
Před dvěma lety rozhodli Češi čtvrtfinále proti Kanadě 11 vteřin před koncem základní hrací doby, loni to rovněž ve čtvrtfinále bylo 40 vteřin.
Tentokrát se hrálo semifinále a zdrcující trefa padla 74 sekund před třetí sirénou, kdy Tomáš Poletín šťastně skóroval bruslí. Jiný útočník Vojtěch Čihař pak gólem do opuštěné brány upravil výsledek na konečných 6:4.
„Řekl bych, že rozdíl oproti minulým dvěma rokům je ten, že tehdy šlo v obou případech o senzaci. To teď se o ní dá mluvit jen stěží, protože tohle je nejlepší český tým na mistrovství dvacítek v tomto století,“ prohlásil Duthie.
Nedávný střet v základní skupině Kanaďané ještě zvládli, vyhráli 7:5, ale v semifinále tahali za kratší konec. Vedli jen necelé dvě minuty a na střely prohráli 24:37.
„Skoro by se dalo říct, že Češi porazili Kanadu její vlastní hrou. Lépe napadali, byli důraznější, vynutili si více faulů, byli více na puku, měli více střel od modré čáry a více se tlačili do brány,“ zhodnotil atraktivní podívanou Jeff O'Neill, bývalý kanadský útočník a nyní televizní analytik.
„Myslel jsem, že tenhle kanadský tým vyhraje zlato, ale Češi byli jednoznačně lepší,“ dodal.
I sami hráči kanadské dvacítky uznali, že jim finále neuniklo náhodou, a to včetně kapitána výběru Portera Martoneho.
V zahajovacím klání turnaje proti Čechům, plném provokací na obou stranách, mu bylo do smíchu. Po pojišťovacím gólu do prázdné brány si dokonce dovolil poplácat po hýždích českého forvarda Adama Novotného.
To po semifinále ho přemohly slzy. „Těžko se to přijímá,“ líčil před kamerou v silných emocích.
Ukázal ovšem, že umí přijmout porážku. „Češi měli odpověď na všechno, s čím jsme přišli. Někdy zkrátka musíte před soupeřem smeknout. Šli jsme do boje a rvali se do poslední chvíle. Oni ale mají opravdu dobrý tým,“ uznal.
Stejně tak Gavin McKenna, jeden z favoritů na jedničku příštího draftu NHL. „Měli jsme ten zápas vyhrát, ale Češi byli těžkým soupeřem. Všechna čest, přeju jim hodně štěstí ve finále,“ nechal se slyšet.
Boj o zlato proti Švédsku startuje hned v noci na úterý, opět v půl třetí ráno českého času. Ať už dopadne jakkoliv, poprvé od roku 2012 bude mít MS dvacítek jiného vítěze než Kanadu, USA nebo Finsko.
