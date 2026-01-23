Přeskočit na obsah
Sport

Bizarní statistikou budí posměch. Klub NHL padl na dno, na prodej je i Čech

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček

Než Vancouver Canucks v noci na čtvrtek zvítězili, stihli prohrát jedenáctkrát za sebou. Byla to jejich nejhrůznější série za 56 let v hokejové NHL. I další, ještě mnohem pozoruhodnější statistika potvrzuje, co je nevyhnutelné: přestavba. Ta se může dotknout i tamní české kolonie.

Stars Canucks Hockey
David Kämpf v dresu VancouveruFoto: ČTK
Canucks si o poslední místo v celé lize řekli mizernými výkony před vlastním publikem, kde zvítězili jen v pěti z 22 zápasů.

V hluboké minulosti měli celkově vzato i horší sezony, ale doma takhle špatně nikdy nehráli.

V probíhající základní části doplácejí i na zranění. V jednu chvíli měli tak vyprázdněný střed útoku, že roli prvního centra svěřili českému pracantovi Davidu Kämpfovi. Toho předtím Toronto nechtělo ani jako čtvrtého centra a do Vancouveru přišel až po rozvázání smlouvy coby volný hráč.

Statistická groteska

Možná nejlépe ale bídu Canucks ilustruje fakt, že nejproduktivnějším hokejistou na výplatní pásce klubu je obránce Oliver Ekman-Larsson s 31 body z 50 zápasů. O druhé místo se s 29 zápisy dělí český zadák Filip Hronek a útočník Elias Pettersson.

Mít beky na dvou z prvních tří míst je dost nestandardní. Hlavní pointa a důvod posměšků z hokejového světa ale spočívá v tom, že Ekman-Larsson v klubu už třetím rokem nepůsobí. Momentálně hraje za Toronto.

Peníze však dostává i od Canucks, kteří ho vyplatili z dřívější smlouvy. Chodit mu budou ještě dlouho, do léta 2031.

V tomto ročníku inkasuje od Vancouveru 4,8 milionu amerických dolarů, což z něj dělá třetího nejlépe placeného beka týmu, za který nehraje. Od přespříští sezony už to bude „jen“ kolem dvou milionů ročně.

Do toho mu od předminulého léta běží čtyřletá smlouva s Torontem, podle které si v průměru přijde na 3,5 milionu za sezonu.

Canucks Ekmana-Larssona vyplatili, protože nenaplňoval vysokou, více než osmimilionovou cenovku, s níž ho přivedli z Arizony. Obě rozhodnutí, výměna i pozdější nákladné odstřihnutí, jsou dodnes kontroverzní.

Nejproduktivnějším mužem Vancouveru by byl normálně superhvězdný Quinn Hughes, další obránce, ale toho generální manažer klubu Patrik Allvin v prosinci vytrejdoval do Minnesoty. Před pár dny následovala výměna útočníka Kiefera Sherwooda.

Tím to zřejmě nekončí. Canucks si při přestavbě budou chtít nechat perspektivní hráče a pár mazáků, od kterých se tito mladí mohou učit, ale jinak je na prodej kdekdo.

Hronek jedině za „přestřelenou nabídku“

Online deník The Athletic nedávno zařadil mezi 37 nejvážnějších kandidátů na výměnu hned šest hráčů Vancouveru včetně Sherwooda. Ve zbývající pětici najdete kdysi nedotknutelného centra Petterssona nebo Kämpfa, přestože přišel teprve před dvěma měsíci.

A další Češi? Brankář Jiří Patera odchytal za rok a půl ve Vancouveru jediný zápas NHL, takže není zrovna v popředí zájmu. U forvarda Filipa Chytila se momentálně řeší blížící se návrat po otřesu mozku, ne výměna.

Nejžhavějším zbožím je nepochybně Hronek.

Osmadvacetiletý Čech září od rozjezdu sezony a nic na tom nezměnila ani rozlučka s tradičním parťákem Hughesem.

Zatímco většina hráčů zbídačených Canucks je v hodnocení +/- v očekávaném minusu, často hlubokém, Hronek je na nule. A to nastupuje proti největším hvězdám soupeře.

„Kdyby byl k dispozici, dokážu si představit, že zavolá celá řada týmů,“ prohlásil v podcastu 32 Thoughts novinář Elliotte Friedman.

Jenže Hronek k mání není ani vzdáleně. Allvinova ochota české eso vyměnit je podle The Athletic „prakticky nulová“. Změnit by to prý mohla jen „naprosto přestřelená nabídka“.

Ale i kdyby taková přišla, je třeba pamatovat na to, že Hronek může přesun zamítnout díky klauzuli o nevyměnitelnosti. A podle agenta se mu nikam nechce. Smlouvu podepsal teprve před rokem a půl a platí mu do léta 2032.

