Jsem jako vězeň, stěžuje si Rada. Nikdo v Evropě prý nedostal takový trest

Trenér fotbalistů Dukly Petr Rada byl rád, že se v zápase úvodního kola proti Plzni s pražským nováčkem vrátil do nejvyšší soutěže. Stále v něm ale přetrvává pocit křivdy z trestu za údajnou rasistickou urážku z jarní části druhé ligy.

Pětašedesátiletý kouč se podivoval nad tím, že mu disciplinární komise sice čtyři dny před vypršením zákazu činnosti dovolila vrátit se na lavičku, ale zároveň mu udělila podmínku se zkušební dobou na dvě měsíce. Na tiskové konferenci po porážce 1:3 uvedl, že si někdo přál, aby ve fotbale skončil.

Rada na jaře dostal původně osmiměsíční trest za to, že urazil tehdejšího trenéra Zbrojovky Brno Tomáše Polácha výrokem "zoufalče cikánskej".

Odvolací komise později verdikt snížila na čtvrt roku. Kouč požádal před úvodním kolem sezony nejvyšší soutěže o odpuštění zbytku trestu, který by vypršel na začátku příštího týdne.

"Požádal jsem o prominutí trestu o čtyři dny a dostal jsem podmínečný trest na dva měsíce. Takže se mi to všechno furt tak prodlužuje. Až snad umřu u té lajny, pak řeknou, že už je to bez trestu," prohlásil Rada.

"Připadám si jak vězeň, který dostane náramek, aby byl pod kontrolou," doplnil bývalý kouč české reprezentace.

Znovu odmítl, že by šlo o rasistický podtext. "Já jsem se trenéru Poláchovi omluvil, on to přijal. Kdo mě zná, ví, že pro mě žádný rasismus neexistuje. Co jsem řekl, nebylo myšlené rasisticky. Jestli někdo tvrdí, že to bylo rasistické, tak mě nezná. Znají mě akorát moji rodiče a ti mi řekli, že vědí, že jsem to nemyslel rasisticky," podotkl.

Je přesvědčen, že neúměrně vysokým trestem ho někdo chtěl z fotbalu dostat. "Viděli jste v Evropě, že by nějaký trenér dostal osm měsíců? Já jsem jediný. Podal jsem odvolání už po prvním trestu, takže jsem kromě pokuty 80 tisíc zaplatil ještě dvakrát 10 tisíc. Jestli si někdo myslí, že vydělávám miliony, tak ne. Zaplatil jsem 100 tisíc korun, takhle pokuta je hodně tvrdá," mínil.

"Jestli si někdo chce na mně udělat nějaké body, tak mě to mrzí. Ne že bych říkal, že jsem nikdy neudělal chybu. Udělal jsem spoustu chyb a vždy jsem se za ně omluvil, přijal jsem je. Když jsem věděl, že jsem tu chybu udělal. Myslím, že to, co jsem koupil, bylo cílené. Asi chtěli, abych už skončil," podotkl.

Zdálo se, že se tentokrát už z lavičky mírnil. "Já se měnit nebudu. Nikdo po mně nemůže chtít, když mě něco rozčílí, abych tam stál jak pravítko. Musí tam být nějaký podnět, který by mě rozčílil. Byly tam dnes z naší strany situace, které mě namíchly, chyby, které jsem hráčům vyčítal. Ale musím si dávat pozor, abych se zase nedostal do nějakých spárů," poznamenal.

V zápase s Plzní se sešli dva nejstarší trenéři v lize, kouči Viktorie Miroslavu Koubkovi je 72 let. Po zápase vtipkoval, že by Radu poslal se džbánem pro pivo, jelikož je mladší než on.

"Kdyby mě požádal, klidně bych mu tam zašel. Samozřejmě. S Mírou jsme si něco prožili, známe se. Dnes už sice respekt ke stáří není, ale já ho mám. Nemám problém s žádným trenérem, pokud se do mě nenaveze. Respekt k trenérům by měl být. Ke mně ale není. Co já zažívám? Asi si myslí, že je mi 20 let," podotkl Rada.

"Ale už se k tomu nechci dál vracet, je to pryč. Je nový ročník a já jsem rád, že mohu trénovat, že jsem v lize. Mám jediný cíl, udělat 12 zápasů, abych překonal trenéra (Jaroslava) Vejvodu. Pak ať mě klidně vyhodí. Pan Vejvoda je pro mě trenérská legenda, dostal mě do velkého fotbalu. Měl strašně moc úspěchů, které já nemám a mít nebudu. Ale už jen to, že bych byl před ním, by mě hřálo," doplnil.

První zápas v lize mu ukázal, že nováček potřebuje posílit.

"Avizoval jsem to dopředu. Od nejvyšších pater až k nám trenérům všichni víme, že musíme nějaké hráče získat. Přivedli jsme dva, jednoho osmnáctiletého, druhého z třetí italské ligy, což je málo. Posilování probíhá, já jen, že se to protahuje. Tak abychom nebyli po pěti kolech bez bodu, protože pak to bude těžké honit," dodal Rada.