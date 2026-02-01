Přeskočit na obsah
Sport

Bizár v ringu. Americký boxer přišel po úderu o svoji hřívu

ČTK

Amerického boxera Jarrella Millera zradil během sobotního zápasu v newyorské Madison Square Garden s krajanem Kingsleym Ibehem příčesek.

Boxer Jarrell Miller přišel v ringu o tupé
Boxer Jarrell Miller přišel v ringu o tupéFoto: Repro: x.com/ringmagazine
Ve druhém kole inkasoval sedmatřicetiletý rodák z Brooklynu sérii úderů, po níž se mu tupé odchlíplo a plandalo na hlavě.

Po skončení kola si ho Miller odtrhl a hodil mezi diváky. Souboj v těžké váze nakonec vyhrál na body.

Po zápase Miller žertoval, že o vlasy přišel teprve před dvěma dny, když si spletl lahvičku od bělidla se šamponem.

"Přišel jsem k mámě a viděl na stole nějaké šampony. Umyl jsem si vlasy a tahle sr... byla jako bělidlo," vykládal Miller v ringu.

"Tak jsem zavolal manažerovi a řekl: Sežeň mi jednu z těch hřív. Ibeh mi to sundal. Je to švanda. Člověk si musí dělat legraci sám ze sebe," uvedl boxer, který si připsal ve 30. zápase mezi profesionály 27. vítězství.

Jedinou porážku utrpěl v roce 2023 s někdejším mistrem světa Britem Danielem Duboisem.

Nejnovější
Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku, v Abú Dhabí se má jednat o míru

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí na Ukrajině hlavně na dopravní spoje a na energetiku, napsal na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech se má v neděli konat další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem.

Alí Chameneí, Irán
ŽIVĚ"Bude z toho válka." Chameneí varuje USA před útokem na režim v Íránu

Pokud USA zaútočí na Írán, tentokrát z toho bude regionální konflikt, varoval v nedělním živém televizním vysílání íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou 86letý ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Krátce předtím předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf prohlásil, že Teherán považuje ozbrojené síly zemí EU za teroristické skupiny.

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Tři scénáře pro Ukrajinu. Jak chce Trump prosadit mír a co riskuje Kyjev?

Donald Trump se snaží ukončit největší evropský konflikt od druhé světové války. Jeho plán sází na výměnu ukrajinského území za západní bezpečnostní záruky. Zatímco diplomaté hlásí z jednání pokrok, na bojišti dál umírají lidé. Deník The Wall Street Journal přináší analýzu tří možných scénářů, které určí budoucnost regionu: od úplného vyčerpání armád až po nekonečné zamrzání bojů.

