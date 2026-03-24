24. 3.
Reklama
Reklama
Liberec zabral, z Varů si odváží naději na semifinále. Mečbol odmítl i Hradec

ČTK

Hokejisté Liberce zvítězili ve třetím utkání čtvrtfinále play off extraligy na ledě Karlových Varů 3:0 a v sérii hrané na čtyři vítězství snížili po dvou domácích porážkách na 1:2. Korigovat stav série se podařilo i Hradci Králové, který vyhrál v Třinci 3:2.

Radost libereckých hokejistůFoto: CTK
Reklama

Po bezbrankové první třetině skórovali v Karlových Varech Jaroslav Vlach, Denis Zeman a v závěru do prázdné branky Jasper Weatherby. Dvě asistence si připsal kapitán Radim Šimek. Nulu udržel Petr Kváča, jenž navíc asistoval u třetího gólu. Čtvrtý duel se odehraje ve středu na karlovarském ledě a začne v 18:30.

V opatrném úvodním dějství měli domácí, z jejichž sestavy vypadl kanonýr Beránek, už po 52 sekundách výhodu přesilové hry, když Weatherby poslal puk do hlediště. Nebyli v ní ale příliš nebezpeční, pokus Šťastného schoval strážce libereckého brankoviště Kváča do lapačky.

První větší možnost měli v sedmé minutě Liberečtí. Šimkovu střílenou přihrávku usměrnil mezi kruhy najíždějící Lenc, pohotový gólman Frodl však stihl zareagovat a vytěsnil kotouč levým betonem. Jen o pár sekund později skončila Galvasova dělovka za jeho zády na levé tyčce.

Vzápětí se proti pravidlům provinil Faško-Rudáš, Západočeši hráli opět v početní výhodě, stavem však nepohnuli a bezbrankové skóre vydrželo i do přestávky.

Reklama
Reklama

Prvním úspěšným střelcem byl v čase 22:44 Vlach. Šimek dlouhou nahrávkou našel Hujera, který ihned oslovil Vlacha a ten zavěsil dokonale přesnou ranou pod horní tyčku. Po Sapouškově akci mohl vyrovnat Minárik, při zakončení zblízka mu však Hujer zlomil hůl.

Liberečtí se pak usadili v útočném pásmu a jejich obléhání karlovarské branky zakončil v začínající 35. minutě povedenou ranou po Šimkově nahrávce Zeman.

Ve třetí části Liberec velmi pečlivě střežil více než nadějný náskok. Na začátku 46. minuty fauloval Koffer a hosté měli díky své první dnešní přesilovce příležitost přidat pojistku, domácí však byli proti.

Už necelé čtyři minuty před vypršením základní hrací doby sáhli domácí trenéři k odvolání Frodla a hned na začátku power play měl obrovskou šanci snížit Černoch a vzápětí i dorážející Minárik, jenže Kváča si čisté konto vzít nenechal. Prázdnou branku pak naopak trefil Weatherby.

Reklama
Reklama

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. J. Vlach (Hujer, Šimek), 35. D. Zeman (Šimek, Jansa), 58. Weatherby (Kváča). Rozhodčí: Jeřábek, Cabák - J. Svoboda, Rampír. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 5725. Stav série: 2:1.

Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics - Bambula, Černoch, Šťastný - Lukošik, Minárik, Sapoušek - Koffer, Jiskra, P. Tomek - Číp, Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.

Reklama
Reklama

Liberec: Kváča - Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek - Sandberg, Petrovský, Lenc - Faško-Rudáš, A. Najman, Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, Jansa - Zachar, Hujer, J. Vlach. Trenér: Kudrna.

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Miloš Roman (Hrehorčák), 53. O. Kovařčík (A. Nestrašil, Kubiesa) - 10. Moses (Kalina), 32. Nenonen (Kevin Klíma, Moses), 49. Radil (Miškář, Bunnaman). Rozhodčí: Hribik, Kika - Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:5, navíc L. Hudáček 5 min. a do konce utkání, Kurovský 5 min. - Kevin Klíma 2x 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kubiesa, Cienciala, Kofroň. Trenér: Žabka.

Reklama
Reklama

Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Kalina, Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pláněk - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Bunnaman, Perret - Moses, Kevin Klíma, Kohout - Nenonen, Hašek, Pour - od 28. navíc Matějček. Trenér: T. Martinec.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ŽIVĚ Sněmovna je opět kompletní, Šichtařovou nahradil Nerušil

Sněmovna je po úterý opět kompletní. Poslanecký slib složil předseda pražské SPD Josef Nerušil, který v dolní komoře nahradil Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní). Šichtařová zdůvodnila rezignaci tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.

Důsledky íránských raketových paleb ve středním Izraeli
ŽIVĚ Další várka útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů

Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.

Policisté přivádějí muže v poutech k Okresnímu soudu v Pardubicích v souvislosti s úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding, 24. března 2026, Pardubice.
Pardubický soud poslal do vazby Češku a cizince za úmyslné zapálení zbrojovky LPP

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dva obviněné z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Soudce shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové. Policie to v úterý večer uvedla na síti X. Před soudem stanuli podle zpravodaje ČTK muž a žena.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama