Bijec Procházka nastoupí k souboji o pás šampiona v polotěžké váze

Bojovníka MMA Jiřího Procházku čeká čtvrtý zápas o titul v elitní organizaci UFC. V Miami se 11. dubna utká s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem o pás šampiona v polotěžké váze, který uvolnil Brazilec Alex Pereira. Jediný Procházkův přemožitel v UFC by měl přejít do těžší kategorie.
"Je to tady, více než kdy předtím, se vším co máme. Jdeme pro to," uvedl Procházka na instagramu.
Třiatřicetiletý český zápasník se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho a připsal si 33. výhru v MMA. Na kontě má také pět porážek.
Ihned po zápase avizoval, že v dalším duelu chce usilovat o titul, který získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Mistrovský pás ale poté kvůli zranění uvolnil a dvakrát se jej neúspěšně snažil získat v soubojích s Pereirou.
O dva roky starší Ulberg působí v UFC od roku 2021, aktuálně ho zdobí série devíti výher. Naposledy porazil loni v září Američana Dominicka Reyese, jehož knokautoval v závěru 1. kola.
Hertl se zařadil mezi české legendy NHL, nasbíral za mořem 600 bodů
Tomáš Hertl zkorigoval svým 23. gólem v sezoně NHL prohru hokejistů Vegas 2:3 ve Washingtonu.
Izrael a USA preventivně zaútočily na Írán. Teheránem otřásly výbuchy
Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, jde o společnou izraelsko-americkou operaci, uvádějí izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje.
Oslava trenérova výročí se málem proměnila v dortovou bitvu, fanoušci Trpišovského dojali
Trenér Jindřich Trpišovský si moc váží narozeninového dortu, který dostal k pátečním padesátinám od fanoušků fotbalistů Slavie.
"Nepochopitelné." Nečas a spol. propadají v činnosti, v níž by měli zářit
Ačkoliv Colorado v novém kalendářním roce ztratilo status nezastavitelné mašiny, tabulku NHL stále vede. Také v průměru zasypává soupeře nejvíce střelami a dává nejvíc gólů. S jednou ofenzivní disciplínou si ale neví rady. S přesilovkami.
Olovo zabíjí. Od 35 milionů zasažených dětí po stovky mrtvých
Nedávný případ v bosenském Vareši připomíná, že hrozba olova je stále aktuální. Toxický kov už zasáhl miliony lidí po celém světě – od tragédie v nigerijské Zamfaře, kde zemřely stovky dětí, přes kontaminovanou vodu v americkém Flintu až po současnou krizi v Bangladéši, která ohrožuje 35 milionů dětí. Přinášíme přehled některých z nejzávažnějších případů otravy olovem.