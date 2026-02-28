Přeskočit na obsah
28. 2.
Sport

Bijec Procházka nastoupí k souboji o pás šampiona v polotěžké váze

ČTK

Bojovníka MMA Jiřího Procházku čeká čtvrtý zápas o titul v elitní organizaci UFC. V Miami se 11. dubna utká s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem o pás šampiona v polotěžké váze, který uvolnil Brazilec Alex Pereira. Jediný Procházkův přemožitel v UFC by měl přejít do těžší kategorie.

Jiří Procházka
Jiří ProcházkaFoto: TV Prima
"Je to tady, více než kdy předtím, se vším co máme. Jdeme pro to," uvedl Procházka na instagramu.

Třiatřicetiletý český zápasník se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho a připsal si 33. výhru v MMA. Na kontě má také pět porážek.

Ihned po zápase avizoval, že v dalším duelu chce usilovat o titul, který získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Mistrovský pás ale poté kvůli zranění uvolnil a dvakrát se jej neúspěšně snažil získat v soubojích s Pereirou.

O dva roky starší Ulberg působí v UFC od roku 2021, aktuálně ho zdobí série devíti výher. Naposledy porazil loni v září Američana Dominicka Reyese, jehož knokautoval v závěru 1. kola.

