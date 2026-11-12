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Sport

Bídu ustát nemohl. United se potácejí v pásmu sestupu, Carrick dostal padáka

ČTK
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U fotbalistů Manchesteru United skončil trenér Michael Carrick. Pětačtyřicetiletý kouč byl odvolán kvůli špatným výsledkům, po nichž se „Rudí ďáblové“ ocitli v sestupovém pásmu. Informoval o tom klubový web.

FILE PHOTO: Carabao Cup - Semi-Final - Second Leg - Chelsea v Middlesbrough
Michael CarrickFoto: REUTERS – Matthew Childs
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Carrick se United ujal v lednu a v minulé sezoně je dovedl ke třetímu místu a návratu do Ligy mistrů. Nyní však slavný klub prožívá nejhorší vstup do ligové sezony od vzniku Premier League v roce 1992.

Z úvodních deseti kol „Rudí ďáblové“ získali osm bodů a v tabulce jsou na sestupovém 18. místě. Jediné vítězství si připsali na konci srpna, poté osmkrát v řadě nevyhráli. Hůře vstoupili do nejvyšší soutěže naposledy v sezoně 1986/87, pak se v listopadu ujal týmu Alex Ferguson.

Tým by podle médií mohl převzít Mauricio Pochettino. Argentinský kouč vede americkou reprezentaci, u které má smlouvu do mistrovství světa 2030. Za jeho uvolnění by United museli zaplatit asi 7,5 milionu liber (asi 219 milionů korun).

Čtyřiapadesátiletý Pochettino už v Anglii v minulosti trénoval. Za sebou má angažmá v Southamptonu, Tottenhamu nebo Chelsea. Bývalý stoper vedl také Espaňol Barcelona a Paris St. Germain.

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