Bídná domácí bilance, Sparta opět padla. Plzeň vyhrála v Českých Budějovicích

Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Brnu 3:4 v prodloužení. Před 12.193 diváky dokázali Pražané v závěru základní doby smazat dvoubrankové manko, ale pak v čase 61:44 rozhodl Robert Leino. Plzeň porazila České Budějovice 4:1, navázala na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži.
Sparta prohrála čtvrté z posledních pěti utkání, doma má na kontě jedinou výhru ze čtyř startů. Kometa vyhrála čtvrtý z posledních šesti duelů, Pražany zdolala ve vzájemných kláních potřetí za sebou. Bek vítězů Filip Král si při návratu do sestavy připsal tři body za gól a dvě asistence.
Pražané, v jejichž sestavě už byl útočník Hradec, jenž se po příchodu z Mladé Boleslavi zařadil na pozici centra třetí formace, začali aktivněji. Blízko úvodní trefě byl tečující Shore. Na druhé straně zahrozil Cingel.
Skórem ale pohnul jako první v osmé minutě Flek. Důrazný Zbořil vybojoval kotouč, posunul ho na modrou čáru na Krále a jeho nabídku na teč zužitkoval kapitán brněnského celku v pozici mezi kruhy dokonale.
Kometa podporovaná početným "kotlem" svých fanoušků získala pevnou půdu pod nohama a měla i další šance, ale pozorný Kořenář v domácím brankovišti si poradil. Ve 14. minutě poslal Nedomlel puk do hlediště, sparťanům se ale úvodní početní výhoda duelu vůbec nepovedla.
Druhé dějství se neslo ve znamení velké převahy Sparty, která vyhrála na střely drtivým poměrem 22:6, jenže ztroskotávala na skvěle chytajícím Stezkovi. Hned několikrát si na něm vylámal zuby Sekáč.
Ve 34. minutě přišla krátce po skončení hry čtyři na čtyři krátká přesilovka Sparty. Vešla se do ní Blümelova dorážka po Mašínově bombě, kterou fantasticky vytěsnil do bezpečí Stezka. Vzápětí měl na druhé straně obrovskou šanci Cingel, jenže neméně skvěle zasáhl i Kořenář.
Na konci 37. minuty už se ale Kometa dočkala. Pražané v nevhodnou chvíli vystřídali, hosté předvedli v přečíslení parádní souhru a Král ranou na bližší tyčku překonal Kořenáře. V čase 39:22 vrátil Spartu do hry přesilovkovým zásahem Blümel a odčaroval Stezkovo kouzlo.
Jenže v končící 47. minutě Pražané propadli při obranné práci, Kometa se snadno dostala do přečíslení tři na dva a ačkoliv Kořenář nejprve skvěle zasáhl proti Brabencově zakončení, brněnský forvard se dostal k dorážce a vrátil Jihomoravanům dvoubrankový náskok.
Už tři minuty před vypršením základní hrací doby sáhl domácí kouč Augusta ke hře bez gólmana. A risk vyšel domácím na výbornou. V čase 57:57 snížil Knot. Úspěšný střelec pak při opětovném odvolání Kořenáře skvěle vychytal Zbořila, jenž pak 78 sekund před koncem fauloval.
Spartě stačilo ve hře šest na čtyři jen 24 sekund na vyrovnání, o které se postaral zblízka Špaček a poslal duel do prodloužení. Hned v jeho úvodu se nadechl k sólu Knot, bekhendem za Stezkovými zády ale minul branku. Po přečíslení dvou na jednoho pak rozjásal hosty Leino.
Direkt ve druhé třetině
Plzeň po bezbrankové první třetině rozhodla o osudu utkání v Českých Budějovicích třemi góly během prostřední části, když se dvěma trefami a asistencí blýskl kanadský obránce Carter Robertson. Jihočeši už zareagovat nedokázali a venku nebodovali počtvrté v řadě. Plzeň uspěla i v třetím domácím utkání a v neúplné tabulce se posunula na 4. místo.
V opatrné úvodní třetině si sice domácí vytvořili místy tlak v útočném pásmu, ale do vážnější příležitosti se přes pozornou defenzivu Motoru neprosadili. Záhy sice branku hostů opustil zraněný Strmeň, jeho náhradník Mařík však odolal v 11. minutě i pokusu Merežka do odkryté branky. Hráči Motoru v závěru úvodní části nevyužili početní výhodu.
Po pauze se radovali brzy domácí, když se ve 23. minutě trefil z mezikruží Robertson. Hosté mohli rychle odpovědět, jenže gól Poura nebyl sudími pro předcházející ofsajd uznán. Poté se na ledě přiostřilo a hra se odehrávala převážně ve středním pásmu.
Až ve 37. minutě domácí chybovali při vlastní přesilovce a Ordoš zakončil přečíslení dvou na jednoho přesnou střelou k levé tyčce a vyrovnal na 1:1. O pouhých 64 sekund později krátce po skončení početní výhody ovšem vrátil Indiánům šikovnou bekhendovou dorážkou Robertsonova nahození vedení Ville Petman. Navíc při vyloučení Bulíře necelé tři sekundy před druhou sirénou zvýšil Robertson po vyhraném vhazování ranou bez přípravy od modré čáry na 3:1.
Do závěrečné dvacetiminutovky sice hosté vstoupili aktivněji, ale domácí je dlouho do nebezpečného zakončení nepouštěli. Naopak v 52. minutě po přihrávce Filipa napálil nekrytý Měchura horní tyč branky hostů. Motor mohl vrátit ještě do hry v 57. minutě Vála, ale zblízka pálil jen do Malíka a následně plzeňský gólman vleže udržel puk před brankovou čarou. Brzkou power play hostů poté ukončil v 58. minutě gólem na konečných 4:1 Schleiss.
Předehrávka 9. kola hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 40. Blümel, 58. Knot (Chlapík), 60. M. Špaček (Knot, Chlapík) - 8. Flek (F. Král, A. Zbořil), 37. F. Král (Flek, A. Zbořil), 47. Brabenec (H. Zohorna), 62. Leino (F. Král). Rozhodčí: Barek, Hacaperka - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 12.193.
Sparta: Kořenář - Knot, Mašín, N. Seppälä, Krejčík, M. Seppälä, Pysyk, Michálek - Chlapík, M. Špaček, Sekáč - Blümel, Shore, Řepík - P. Kousal, Hradec, Vesalainen - Pospíšil, O. Najman, Daníček. Trenér: Augusta.
Brno: Stezka - Zábranský ml., F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, Nedomlel, Gulaši - A. Zbořil, Ilomäki, Flek - H. Zohorna, Leino, Cingel - Hartl, Kollár, Kunc - Brabenec, T. Zohorna, Čajkovič. Trenér: Zábranský st.
HC Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 23. Robertson (Filip), 38. V. Petman (Robertson, Teplý), 40. Robertson (Lalancette), 58. Schleiss (Rohlík) - 37. Ordoš (Vála). Rozhodčí: Mejzlík, Turhobr - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3946.
Plzeň: Malík - MacPherson, Rubins, Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Robertson, Malák - M. Petman, V. Petman, Teplý - Rohlík, Lalancette, Katic - L. Strnad, Filip, Měchura - Schleiss, Lev, Simon - Žemlička. Trenér: Veber.
České Budějovice: Strmeň (9. Mařík) - Vráblík, Štencel, Pýcha, Vála, Kachyňa, Nordsäter, Nedorost - Ordoš, Hoch, Lantoši - Olesen, Bell, Koláček - Pour, Bulíř, Ahl - Zachar, Toman, M. Beránek. Trenér: Róbert Petrovický.
1.
Třinec
8
8
0
0
0
40:16
24
2.
Pardubice
9
7
0
0
2
39:25
21
3.
Karlovy Vary
7
5
0
0
2
19:10
15
4.
Plzeň
9
3
2
1
3
23:21
14
5.
Hradec Králové
8
3
2
0
3
23:20
13
6.
České Budějovice
9
4
0
1
4
23:28
13
7.
Kladno
8
2
2
2
2
24:26
12
8.
Sparta
9
3
0
2
4
28:28
11
9.
Liberec
8
3
0
2
3
21:25
11
10.
Brno
8
2
2
0
4
24:26
10
11.
Litvínov
8
2
1
1
4
20:25
9
12.
Vítkovice
7
2
0
1
4
19:26
7
13.
Mladá Boleslav
8
1
1
1
5
18:31
6
14.
Olomouc
8
1
1
0
6
16:30
5
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