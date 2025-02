Bičík: Chorý vyspěl ve velkou osobnost. Vypadá to, že druhé místo získá Sparta

"Rozdílovým hráčem šlágru v Plzni byl jednoznačně slávistický útočník Tomáš Chorý nejen tím, že vstřelil dva góly. Už se nenechá rozhodit řečmi, narážkami, provokacemi, jak tomu bývalo dříve," říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Po výhře ligového lídra na půdě druhého v pořadí si mnozí myslí, že o titulu je už rozhodnuto.

Souhlasím. Za mě Slavia bude mistrem na 99,99 procent.

Nevím, co by se muselo stát, aby o něj ještě přišla. Projít obrovskou krizí, marodkou, je těžké hledat cokoli.

Vítězstvím v Plzni udělala důležitý krok, podle mého už je opravdu rozhodnuto.

Asi se od duelu očekávalo víc, větší drama. Kdo jiný by měl Slavii zastavit v její jízdě, když ne nejbližší pronásledovatel.

Hostům hodně pomohly rychlé góly hned na začátku poločasů. To zamává psychikou každého hráče, každého týmu.

Slavia se nenechala v první půli rozhodit ani vyrovnáním. Viděli jsme lepší fotbaly, nebylo to úplně záživné, ale červenobílí si výhru zkušeně ohlídali.

Rozdílovým hráčem byl jednoznačně slávistický útočník Tomáš Chorý nejen tím, že vstřelil dva góly. Vyspěl ve velkou osobnost, je silný při zakončení, soubojový, nepříjemný. Zkrátka výborný.

A hlavně se už nenechá rozhodit řečmi, narážkami, provokacemi, jak tomu bývalo dříve.

V utkání byly nařízeny dva pokutové kopy za hraní rukou. Leckomu se pravidla nemusí líbit, ale musíme je respektovat. Já osobně je beru, hráč musí vědět, jak se pohybuje, kde má ruce, nohy.

V případě domácího Daniela Vašulína jasná jeho nešikovnost, na niž upozornil i trenér Miroslav Koubek. Čekal souboj, který nepřišel, udělal chybu. To by se pískat mělo, stejně jako ruka Davida Zimy na druhé straně.

O velice zajímavé druhé místo bude ještě velký boj. Zatím to vypadá, že ho získá Sparta, která začala jaro výborně, neztratila dosud ani bod.

Utkání s posledními Českými Budějovicemi bylo jen o tom, zda promění šance, nakonec ho zvládla. Přímý souboj o druhou příčku s Plzní na konci května na Letné bude hodně důležitý.

Ale nemusí být rozhodující. Spartu čekají ještě hodně těžké zápasy - jede do Olomouce, do Liberce, na Baník, doma přivítá v derby Slavii. Plzeň to má podobné.

Bude to zajímavé, může se stát cokoli. Nesmějí se ohlížet jeden na druhého, spoléhat, že soupeř zakopne, musí se soustředit jen na sebe.

Kolo přineslo několik jednoznačných výsledků, Dukla podlehla doma Olomouci, Pardubice Mladé Boleslavi, Karviná dostala v Jablonci dokonce pět gólů.

Neznám úplné detaily, co se v mužstvech děje. Rozhodují maličkosti, ale i velké chyby, třeba jakou udělal karvinský stoper Dávid Krčík před druhým gólem. To bylo šílené, rozhodilo to nejen jeho, ale celý tým. Stát se to však může, je nejlepší všechno rychle hodit za hlavu.

Připadá mi, že na Pardubicích leží nějaká deka, francouzský legionář Dominique Simon neproměnil ani penaltu, pochvalme však mladoboleslavského brankáře Aleše Mandouse, že ji chytil.

Česká brankářská škola má pořád něco do sebe, líheň je silná a kvalitní, rostou nám další osobnosti. Teď na sebe upozornil českobudějovický Colin Andrew, který má i nigerijské kořeny. Ostravský Dominik Holec (Slovák, narozený v Česku), který nahradil Markoviče, už vychytal na jaře třetí nulu. V Bohemians využil šance Michal Reichl, týmu hodně pomáhá.

Ještě se musím zmínit o vyloučení jeho spoluhráče Jana Shejbala, který udělal dvě kraviny a pak se rozčiloval. Nevím proč. Za mě dvě jasné žluté karty, když se to stane, dám hlavu dolů a jdu. A přemýšlím o sobě. Co jsem provedl, jak oslabil tým. Vůbec jeho chování nechápu.