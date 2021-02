Zlato Davidové bídu nezakryje. Zázraky se nedějí, je to tvrdá realita, říká Rybář

Český biatlon si na světovém šampionátu v Pokljuce užil jednu pohádkovou euforii. Zlatý úspěch Markéty Davidové ve vytrvalostním klání je povzbuzením do další práce, nemůže ale zakrýt mnohé aktuální problémy a nedostatky.

Jedna medaile, ta nejcennější, byla ve Slovinsku zároveň jediným individuálním českým umístěním v elitní desítce.

Pěkné jedenácté místo si vyjeli Ondřej Moravec i Michal Krčmář, jednoznačná česká jednička Davidová přidala ještě sympatickou třináctou pozici. A to bylo v první dvacítce z českého pohledu všechno.

"Pokud budu hodnotit biatlon jako celek, tak máme medaili z mistrovství světa a to je úspěch. Na druhou stranu musíme být nohama na zemi a hodnotit i vystoupení jednotlivců. U některých jde o výrazné zklamání. Máme na čem pracovat," hodnotil české vystoupení na stránkách svazu trenér mužů a sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Na loňském šampionátu v Anterselvě se Češi prokousali k celkem patnácti bodovaným pozicím, nyní jich bylo o pět méně. Bez bodu zůstali třeba Lucie Charvátová, Jessica Jislová nebo Michal Štvrtecký.

Světová špička se českému biatlonu stále více vzdaluje.

Krutou pravdu v Pokljuce podtrhly zejména štafetové závody, všechny čtyři skončily pro český biatlon velkým neúspěchem. Do elitní desítky se v nich vešla jen ženská štafeta, která dojela desátá. Muži byli třináctí, mix jedenáctý a dvojice šestnáctá.

Za Davidovou je obrovská díra

"Zázraky se nedějí. Když jsme v minulosti bojovali ve štafetách o přední příčky, tak jsme měli čtyři závodníky, kteří byli schopní jezdit ve Světovém poháru do třicítky. Ty teď nemáme a to je tvrdá realita," uznal Rybář.

Mužský tým výsledkově spasili dva nejzkušenější, Krčmář a Moravec. Pro druhého jmenovaného šlo o poslední vystoupení na velké akci.

"Jsem rád, že se Ondra před sezonou ještě rozhodl pokračovat. Týmu znatelně pomohl," chválil Rybář šestatřicetiletého matadora.

Problémy mají i ženy, za Davidovou je obrovská díra. V Pokljuce bodovala už jen Eva Puskarčíková, její běžecká výkonnost ale vzbuzuje velké otazníky. Ve vytrvalostním závodu udělala jedinou chybu, přesto dojela až na konci čtvrté desítky.

"Zabývám se tím, jak změnit ostatní, aby se přiblížily mistryni světa. Nemůžeme to změnit teď a tady, bude to dlouhodobá práce. Musíme přijít na to, co bylo špatně a zlepšit to do zbytku sezóny a do dalších let," prohlásil trenér ženské části reprezentace Egil Gjelland.

Rybář vyzývá k trpělivosti

Nutná generační obměna v českém biatlonu zatím probíhá výrazně pomaleji, než se očekávalo. Vypovídajícím příkladem je Jakub Štvrtecký.

Dvaadvacetiletý závodník loni pronikl mezi elitu velice slibně, ve Světovém poháru nasbíral 68 bodů a měl být prvním zástupcem nové generace, který se začne pravidelně prosazovat mezi nejlepšími. V aktuální sezoně ale paběrkuje, bodoval jen v jediném závodě.

Bodově jen o něco lépe je na tom čtyřiadvacetiletý Milan Žemlička, který na MS zaujal čistou střelbou ve čtyřpoložkovém závodě. Šance už dostávají i Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Eliška Teplá nebo Tereza Voborníková.

U nikoho z nich ale zásadnější průlom nepřichází a tak Rybář vyzývá k trpělivosti.

"Probíhá generační výměna. Musíme počkat, až se mladí závodníci propracují k tomu, že budou držet krok s těmi nejlepší. Neuděláme to lusknutím prstu. Musíme být trpěliví a počkat si, až přijde čas mladých," uvedl zkušený kouč.

"Mikuláš Karlík a na začátku sezóny i Tomáš Mikyska jsou prvními vlaštovky, které ukazují, že tu máme talentovanou mládež. Ale je před nimi hodně práce," dodal Rybář.

Šanci nabrat další zkušenosti budou mít v březnu, kdy se v Novém Městě na Moravě uskuteční hned dvě zastávky Světového poháru. Od 4. do 14. března se ve Vysočina aréně pojede celkem dvanáct závodů.