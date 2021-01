"Zkroť ji, do biatlonu nemá co kecat." Vasiljev se opřel do ženy ruského biatlonisty

Chtěla se jen zastat manžela, který na sociálních sítí čelí útokům hejtrů. Přesto si to Anna Jelisejevová od ruské legendy biatlonu Dmitrije Vasiljeva pěkně slízla.

Ruskému biatlonu se v letošní sezoně příliš nedaří. Triumf Alexandra Loginova v pátečním vytrvalostním závodě je spíše výjimkou, jinak "sborná" spíše paběrkuje. A to se projevuje na kritice ze strany ruský fanoušků.

Sedmadvacetiletý reprezentant Matvej Jelisejev by mohl vyprávět. Do zpráv na sociálních sítích mu chodí nadávky i výhrůžky. Jeho žena Anna některé z nich nedávno zveřejnila na svém Instagramu.

"Budete překvapení, jak odporné zprávy jsou lidi schopni sportovcům napsat. Někteří z nich si raději své účty smažou, než aby museli tohle číst," napsala Jelisejevová.

Sama se věnuje mentálním koučinku, a tak sportovcům na dálku nabídla pomocnou ruku. "Jednoduchými cvičeními si můžete vybudovat hranice, které vás před takovými útoky ochrání," dodala.

Jelisejevová často svého muže doprovází po soustředěních a zastávkách Světového poháru. "Hodně mi pomohla po olympijských hrách, kdy jsem hledal motivaci se znovu pustit do tréninku," přiznal aktuálně 20. muž hodnocení sezony.

Aktivita ženy ruského biatlonisty popíchla jinou legendu tohoto sportu, dvojnásobného olympijského šampiona Dmitrije Vasiljeva.

"Manželky sportovců nemají na závodech co dělat, navíc ještě se svazovou akreditací na krku. Nemá do biatlonu co kecat. To je nepřijatelná věc, Jelisejev by si měl manželku zkrotit," prohlásil slavný Rus.

Nezajímá ho ani to, že Anna svému muži pomáhá i jako mentální koučka. "To je úplně jedno, jakou má roli. Ať se stará o děti, ale tohle je nepřípustné. Trenéři by to měli hlídat. Pokud chtějí medaili na příštích olympijských hrách, musí v biatlonovém týmu nastat tvrdá disciplína," dodal Vasiljev.