Druhý závod MS, druhý bronz. Charvátová překvapila třetím místem ve sprintu

Biatlonistka Lucie Charvátová šokovala bronzem ve sprintu na mistrovství světa. Česká reprezentantka, jejímž maximem ve Světovém poháru dosud bylo páté místo ze sprintu v prosinci 2015 v Hochfilzenu, dnes v italské Anterselvě nestačila jen na Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou a Američanku Susan Dunkleeovou.

Česko tak má po překvapivém bronzu ze čtvrteční smíšené štafety další nečekanou medaili na tomto MS.

Charvátová udělala jen jednu chybu na střelnici a měla třetí nejrychlejší střelecký čas ze všech závodnic. Na vítězku ztratila 21,3 sekundy. Třetí příčku uhájila o 4,3 sekundy před Ukrajinkou Olenou Pidhrušnou.

"Já jsem šťastná, já jsem nadšená, nechce se mi uvěřit, že to klaplo v nejdůležitější moment sezony. Je to nádherný pocit a doufám, že si to takhle udržím. Já jsem dneska byla v jiném rozpoložení, mně se hlavou vůbec nic nehonilo. Myslím, že takhle by měl vypadat biatlonový závod, že se hlavou nehoní žádné myšlenky," rozplývala se po životním úspěchu.

Naopak novopečené bronzové medailistky ze čtvrteční smíšené štafety Eva Kristejn Puskarčíková a Markéta Davidová nenavázaly na den starou přesnou střelbu. Kristejn Puskarčíková minula dvakrát a obsadila 24. pozici. Davidová se třemi chybami a pomalejším během na ledovaté trati skončila sedmatřicátá. Do nedělního stíhacího závodu po čtyřech trestných kolech nepostoupila Jessica Jislová, která byla sedmdesátá.

Vítězná Röiselandová získala první individuální medaili na mistrovství světa. Devětadvacetiletá Norka byla stříbrná ve sprintu na ZOH 2018 v Pchjongčchangu, ale ze světových šampionátů dosud měla ve sbírce jen čtyři zlata ze štafet.

Překvapivé bylo stříbro čtyřiatřicetileté Dunkleeové. Vicemistryně světa ze závodu s hromadným startem v roce 2017 po bezchybné střelbě útočila na vítězství, ale v posledních stovkách metrů jí došly síly a nakonec na Röiselandovou ztratila 6,8 sekundy.

Selhala vedoucí žena celkového hodnocení Světového poháru Tiril Eckhoffová, jež se šesti chybami obsadila 59. příčku a jen těsně se dostala do stíhačky. Vyrazí s více než dvouminutovou ztrátou na Röiselandovou.

Nedařilo se ani obhájkyni stříbra Ingrid Landmark Tandrevoldové, která po skončení kariéry šampionky Anastasie Kuzminové a bronzové Laury Dahlmeierové závodila jako jediná z loňských medailistek. Po nule vleže trefila jen jeden terč vestoje a skončila sedmapadesátá.