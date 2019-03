Biatlonové MS míří do svého konce. Na šampionátu v Östersundu jsou na programu ještě čtyři závody a sobotní den načne štafetový závod žen. Do něj je připravena i česká štafeta, která vyrukuje do závodu ve složení Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Veronika Vítková a Markéta Davidová.